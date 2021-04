Jhonny Rivera contó situación que vivió con fan que le pidió trabajo

Hace unos días el cantante de música popular, Jhonny Rivera, contó en su Instagram que tuvo que construir un muro alrededor de su finca para evitar que personas inescrupulosas entraran a grabarlo.

En esta oportunidad, nuevamente es noticia porque un seguidor llegó a su casa a pedirle trabajo y se rehusó a irse hasta que lo ayudara.



Según dijo el artista en sus historias: “El fin de semana vino un muchacho desde el Huila y le dijeron que yo no lo podía atender acá, que cuando yo iba al hotel atendía gente allá. Pues se fue para el hotel y desde el domingo está allá, le han colaborado con la comida, pero dice que no se va a mover de ahí”.



Rivera accedió a encontrarse con el joven, quien, al parecer, viajó desde Guadalupe, Huila, para conocerlo y pedirle una oportunidad en el mundo de la música.

Durante su encuentro, el cantante subió algunos videos junto al joven y le pidió que diera un número de celular al que las personas pudieran contactarlo para ofrecerle empleo.



También contó que, cuando le preguntó por qué había viajado para conocerlo, el muchacho le dijo: “A mí me dijeron que usted ayudaba y por eso me vine”.



El artista comentó que lo convenció de volver a su pueblo de origen y de que buscara a un amigo que supiera tocar guitarra. De ese modo, juntos crecerían en la música y podría educar su oído.



De igual forma, mandó un mensaje a quienes lo critican por hacer caso a las peticiones de sus fans. Se refirió a este caso en particular y comentó que “el problema era grande” porque los medios de comunicación ya tenían conocimiento del asunto y, de no ayudarlo, sería peor.



No es la primera vez que sucede algo así, pues en marzo se viralizó el video de una mujer que le pidió ayuda para regalarle un celular a su hija: “Quisiera que me hicieran el favor de ayudarme a cumplir el sueño de mi hija, que Jhonny Rivera viniera a Armenia a su cumpleaños, que es el 29 de este mes (marzo), cumple 11 años, y que él pudiera traerle un celular, porque yo no se lo puedo dar”, fueron sus palabras.



La respuesta del cantante en ese momento fue “la gente no entiende que yo no soy un banco”. Sin embargo, episodios como ese se siguieron repitiendo.



