En estos últimos meses, Jhonny Rivera se ha vuelto tendencia al revelar que su nueva pareja es Jenny López, quien también es cantante y tiene 30 años menos que él. Por esta razón, el artista de música popular ha sido objeto de críticas, pues la intérprete también es miembro de su equipo musical.

Recientemente, Rivera ha vuelto a ser el centro de atención, pues durante el transcurso de la mañana de este lunes 14 de agosto se creó el rumor de que había sufrido un infarto. Esto hizo que varios de sus fans se preocuparan por él y le enviaran mensajes en sus redes sociales.



Para aclarar esta situación, el intérprete de 'Te Extraño' publicó unos videos en sus historias de Instagram en los que ha desmentido los rumores y aseguró que no parece de ningún problema de salud.



"Qué susto me hicieron pegar. Estaba trotando por aquí por donde Andy y yo había dejado el teléfono, cuando llego y ese montón de gente que dizque si me dio un infarto. ¡Casi me hacen dar un infarto! No, a mí no me ha dado nada o esperen. No, ¿Será que me dio un infarto y no me di cuenta? Gente sin oficio, hombre”, comentó.

El artista aprovechó este momento para agradecerle a sus seguidores por estar pendiente de su salud. Incluso, habló sobre su hijo Andy Rivera, quien mostró en los últimos días que había tenido que ser hospitalizado.



“Bueno, hablando seriamente, muchas gracias a toda la gente que se preocupa, a toda la gente que tiene buena energía. Gracias a Dios no me ha pasado nada. Y Andy hoy amaneció mucho mejor, vamos por buen camino”, aseguró.



Jhonny Rivera reveló que su perro mató a un pájaro

El cantante en sus historias de Instagram también reveló un lamentable suceso, pues su perrito Max mató a un pajarito.



“Ay, mi gente, tengo una tristeza, imagínate que Max me mató el pajarito, porque Max no lo ataca, Max no, pero estaba comiendo y fue el pajarito y se le metió a la coca y le tiró un dientazo para espantarlo, pero, pues obviamente, un pajarito tan frágil y lo mató. Estaba todo contentico el pajarito, ya salía al patio, ya volaba un pedazo, qué tristeza, ya murió, no les muestro porque es triste, qué pesar, mi mamá llorando y todo y Max no lo hace de malo, estaba comiendo, es un instinto”, comentó.

Finalmente, añadió: “Ya eran amigos, cada rato estaba Max ahí y llegaba él y empezaba a escarbarle las paticas y Max se dejaba, pero los perros tienen ese instinto cuando están comiendo, nadie se les puede acercar a la coca porque se sienten atacados. Fue un instinto de reacción de Max, qué rabia, qué pesar, nada que hacer”.

