El artista de música popular Jhonny Rivera, en las últimas horas, subió un video a través de Instagram, en el que se le ve recuperándose de una cirugía estética en los ojos.

Rivera, de 48 años, le había anunciado a sus seguidores en redes sociales que se iba a someter a una blefaroplastia (procedimiento quirúrgico para remover las ‘bolsitas’ en los párpados). No obstante, reconoció que no sabía cómo iba a quedar.

El intérprete de ‘Soy soltero’ mostró su estado de salud tras la operación, en una breve grabación que subió en su cuenta de Instagram, la cual cuenta con más de 3 millones de seguidores.

En dicho metraje, se puede ver a Rivera acostado en una cama y con los párpados totalmente vendados, todo mientras se recupera de la cirugía estética que se hizo en Bogotá.

Días atrás, el mismo cantante confesó que iba a estar acompañado de su hermana Julieta, quien iba a hacer las veces de enfermera durante el postoperatorio. El video alcanzó casi 16 mil ‘me gusta’.

El pasado 7 de septiembre, Rivera subió una historia, con unas gafas de sol puestas, pero ya más recuperado, agradeciendo a sus seguidores por los mensajes de apoyo que recibió antes y después de la cirugía.

“Vean pues y eso que apenas me voy a empezar a hinchar, pero sí les quería contar que salí bien gracias a Dios, gracias a todas las personas que han estado tan pendientes y me dejan mensajes muy bonitos”, dijo.

Así mismo, durante una dinámica de preguntas y respuestas, Jhonny Rivera habló de los retoques estéticos que se ha realizado.

Ante la pregunta de uno de sus seguidores: “Fuera de la cirugía que te acabas de hacer, ¿qué otra cirugía estética te has realizado?”, el cantante respondió con cierta ironía: “Ninguna, yo ya estoy bonito así, ja, yo no necesito más o qué necesitaré más, no tengo ninguna, solamente esta de los ojos”.

También reveló que, después de terminar su recuperación, volvería a Pereira para finalmente mudarse de su finca a su nueva casa. “Bueno yo estoy en Bogotá por lo de la cirugía, pero apenas llegue a Pereira, me trasteo de una para mi nueva casa”, comentó.

