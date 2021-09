'El peor oso de mi vida': Jhonny Rivera de incidente cuando era mensajero

El cantante de música popular Jhonny Rivera, de 47 años, suele interactuar constantemente con sus seguidores en Instagram, ya sea para compartir aspectos del día a día o para contar detalles sobre su vida privada.



Recientemente, por medio de un Instagram TV, le contó a sus más de 2.5 millones de seguidores lo que ha sido para él "el peor oso de mi vida". La anécdota que lo avergüenza ocurrió hace más de 25 años, cuando el famoso artista trabajaba como mensajero en Bogotá.



(Lea también: ‘Nunca he tenido una novia de clase alta': Jhonny Rivera).

"Hoy les quiero contar la peor vergüenza que he pasado en mi vida, yo creo que esa es la peor, es más, todavía lo recuerdo y todavía me da pena, una pena horrible que pasé hace más o menos 25 años cuando yo era mensajero en Bogotá", comenzó su relató el interprete de 'Siga bebiendo'.



En ese entonces, el papá del también cantante Andy Rivera no tenía mucho dinero, por lo que relató que en ocasiones sus almuerzos constaban de una gaseosa y un chocorramo.



(Le puede interesar: 'Estás chorreando (la baba)': Jhonny Rivera molestó a Lina Tejeiro por Andy).

Todavía lo recuerdo y todavía me da pena FACEBOOK

TWITTER

Un día en la oficina se dio cuenta que todo el personal estaba almorzando, por lo que decidió esperar en la recepción. En ese momento el cantante se encontró con el ingeniero Guerra, un hombre que estaba buscando a los jefes del lugar, pero al ver que no había nadie, optó por salir a almorzar e invitó a Rivera a que lo acompañara.



"Me fui con el doctor Guerra a almorzar, un sitio súper elegante, yo bien montañero, y entramos a ese restaurante bien cotizado. Me dijo - pida lo que quiera - yo me pedí un pollo y un jugo de guanábana en leche de esos buenos”, prosiguió con su relato el artista, quien añadió que cuando llegó el plato a la mesa, no quería “echarle mano delante del doctor y en ese sitio”, por lo que decidió comerlo con los tenedores.



(Le recomendamos leer: Andy Rivera mostró en redes sociales cómo es la finca de su papá).

No obstante, la intensión del pereirano no salió muy bien, ya que terminó regándole encima el jugo del guanábana al ingeniero que lo estaba invitando a almorzar y, de ese modo, arruinó el elegante traje con corbata que llevaba puesto.



“Lo pisaba con el cuchillo (el pollo) y empecé a quitarle (con el tenedor) la carne, así a pelar el hueso, yo no sé cómo ese hijuemadre tenedor se fue y con este puño (el derecho) le pegué al jugo. No exagero, ese doctor quedó bañado en jugo de guanábana desde la corbata (…) volaron como tres meseros, salieron a limpiarlo; ese tipo era rojo, ¿se imaginan cómo estaba yo? Dios mío bendito, yo no puedo superar eso”, concluyó.



Junto con la publicación le dejó una pregunta, en tono de humor, a sus seguidores: "Mi gente ¿ustedes me hubieran vuelto a invitar a almorzar?"



(Siga leyendo: Jhonny Rivera contó situación que vivió con fan que le pidió trabajo).



Tendencias EL TIEMPO