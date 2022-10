Jhonny Rivera se ha convertido en uno de los artistas favoritos de los internautas en redes sociales. El cantante suele interactuar con sus seguidores y contarles anécdotas de su vida.



Hace unas horas, Rivera sorprendió a sus fanáticos con una particular historia. El intérprete de ‘Dos amores’ reveló que tuvo un problema con su equipaje en uno de sus últimos viajes. Por culpa de un descuido, se llevó a su casa la maleta equivocada.





El pereirano se mantiene activo en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram: @jhonnyrivera

El artista explicó que se encontraba con su nieta Hellen, la hija de Andy Rivera, cuando sucedió el hecho. Mientras estaban en el aeropuerto, accedió a tomarse fotos con algunos fanáticos, lo que habría causado el desorden.



“La historia fue así: yo venía con Hellen en el avión. Salió la maleta de Hellen, la cogí. Me empezaron a pedirme fotos. Me tomé las fotos. Cuando vi la maleta mía, la cogí. Salí rápido y me subí al carro”, relató.



Al llegar a su casa, dejó el equipaje de lado y prefirió acompañar a su hijo, Andy, a la grabación de un video musical. Cuando estaban allí, lo llamó su hermana para advertirle que había tomado la maleta equivocada.







“Me llama mi hermana y me dice: ‘¿Usted dónde está?, No vaya a abrir esa maleta porque se va a encontrar con un poco de calzones viejos. Usted tomó una maleta de una señora y esa pobre señora se quedó con su maleta’”, contó el artista.



Rivera aprovecho la anécdota para reírse con sus seguidores y aseguró que ese tipo de experiencias solo le suceden a él “y al chavo”. Entre risas, manifestó que nunca le había pasado algo parecido.

¿Cómo recuperó el equipaje?

En sus historias de Instagram, Jhonny Rivera señaló que la mujer se puso en contacto con su familia para llegar a él. Gracias a la etiqueta de la maleta, hizo la conexión con el artista de música popular.



Según lo que contó, antes de despegar el avión, el piloto le envió un saludo por los altavoces de la aeronave. Por esa razón, todos los pasajeros sabían que Rivera se encontraba en el vuelo.







Al llegar a su casa y percatarse del error, la mujer revisó el contenido de la maleta. Las camisetas y otras prendas del artista la hicieron caer en cuenta que seguramente pertenecían a un famoso.



“Muy inteligente ella, me parece. Si no, los dos nos habríamos perjudicado. Imagínate yo con lo de ella, ¿Para qué?”, concluyó.



Finalmente, el cantante y la señora intercambiaron los equipajes y lograron resolver el malentendido. Tras la confusión, Rivera se río de la historia y se mostró satisfecho con el resultado.

