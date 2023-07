En los últimos días, Jhonny Rivera se ha vuelto tendencia en la prensa nacional y en las redes sociales, pues le presentó a sus fans su actual pareja. Ella es Jenny López, quien también es cantante y hace parte de su equipo de trabajo desde que era una niña.



Sin embargo, las reacciones de sus seguidores en su mayoría no han sido las mejores, pues han criticado al intérprete de 'Tomando Cerveza', ya que ella es 30 años menor que él.

A pesar de los comentarios que han recibido, la pareja se ha visto muy tranquila en redes sociales y han afirmado que seguirán manteniendo su relación en privado, así como venían haciendo.



Este nuevo romance ha generado muchas dudas de los internautas, quienes han interrogado al cantante sobre como inició su relación. En un video, en sus historias de Instagram, afirmó que ella trabaja con él desde que era una niña, pero su relación comenzó cuando ella cumplió 20 años.



Otra de las preguntas que le han hecho es sobre si ya viven juntos en la finca que tiene el cantante en Pereira.

Para aclarar esta situación, Rivera realizó una corta grabación en su Instagram y explicó que por el momento ambos viven en Pereira, pero no en la misma casa.



“No, ella es mi novia, ella vive con sus papás. Ella vivía en Cali, ella venía y se quedaba esporádicamente, pero no, no vivimos juntos, ella vive con sus papás, cuando ella llega a Pereira, ella vive en un sitio y yo vivo en otro. Ella es mi novia, no mi esposa”, reveló el cantante.



Por otro lado, le preguntaron por qué ocultó su relación si él tiene derecho a ser feliz como las demás personas.



"Mucha gente que por la diferencia de edad, pues lo ve mal. Entonces, obviamente, para evitar ese problema de los ataques y el hate. Pero bueno, nada que hacer, ya paso, hay que frentiar lo que venga", afirmó.



Por último, comentó que no cree que su relación se acabe por las comentarios que le hacen en las redes sociales, pues la relación es de ellos dos y de nadie más.



"No puedo dejar de ser feliz por darle gusto a la gente, no, no. Que tal yo conseguir la novia a gusto de ustedes o de la gente que no está de acuerdo. Eso no tiene que afectar la relación. Obviamente que si la relación se acaba por algo, se acaba y no tiene que acabarse el mundo, como todas la relaciones si se acaba, se acaba. Pero no es por eso (los comentarios malos)", concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

