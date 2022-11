Jhonny Rivera se ha convertido en uno de los cantantes más reconocidos del género popular. No sólo se ha valido de su talento musical para adquirir seguidores a lo largo y ancho del país, sino que, además, su carisma, solidaridad y empatía le han ayudado a convertirse en uno de los artistas más queridos de Colombia.



Es por esto que sus más de 3 millones de seguidores en Instagram están al pendiente de todo lo que pueda suceder en la vida laboral, familiar y amorosa del intérprete de ‘Nada es prestado’, uno de sus más recientes sencillos musicales, que lanzó en colaboración con Marcos ‘El bohemio’.



Recientemente ha sido tendencia en las redes sociales por mostrarle a sus fanáticos que se encuentra nuevamente en el departamento de Risaralda, luego de una larga búsqueda de espacios para llevar su música a otros países. Además, aprovechó la coyuntura para hablar con ellos y enseñarles uno de los negocios que tiene por fuera de la industria musical.

El artista mostró un bus de transporte público en una de sus historias y argumentó que venía siguiendo el automotor desde hace algunas cuadras atrás y que, sin intenciones de sonar presumido, contó que el vehículo era suyo y que había invertido en ese negocio hace un buen tiempo.



“Yo decía: yo siempre soñaba con tener un negocio, que yo estuviera otra cosa y el negocio estuviera rondando solo. Lástima que eso es perversamente malo hoy día, ¿No?”, dijo.



El transporte público se volvió muy malo, pero cuando la compré, cuando invertí en ese transporte, pues era rentable, ya no, pero bueno, les quería contar eso, me dio como orgullo y satisfacción”, agregó.



Finalizó diciendo que tiene un estrecha amistad y confianza con sus amigos más cercanos y le dijo a su comunidad digital que también los consideraba parte de sus allegados, pues han estado presentes durante muchos años mostrando su apoyo más sincero.



“Eso son para mí ustedes, como mis amigos, mis parceros. Entonces no me lo tomen a mal, también les acepto que me regañen, porque un amigo cuando uno se está equivocando también le dicen a uno, hey, cuidado con eso”, concluyó.



