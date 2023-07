Jhonny Rivera es quizás uno de los artistas de música popular más recordado en Colombia. Su voz ha sonado en importantes festivales musicales y sus temas son cantados por cientos de personas que disfrutan las letras que hablan de despecho.



Sin embargo, hace algunos días, el cantante de gran trayectoria hizo una broma en sus redes sociales en donde se refirió a que ya había olvidado qué era un “polvo”.



En el video, Rivera hace la simulación de un audio de la plataforma en donde se intenta mencionar el refrán dicho durante semana sanTa: “del polvo somos y al polvo volveremos”.



No obstante, en la grabación se hace una broma en el que el cantante finge estar confundido y no saber cómo es la popular frase.



Pero lo que llamó la atención de los usuarios fue la frase usada por el cantante: “Ya se me olvidó hasta lo que es un polvo”.

En TikTok varias personas reaccionaron al video, refiriéndose a la soltería del cantante; mientras que otros dijeron que entendían completamente la situación por la que estaría pasando rivera.



“Yo te entiendo, estoy igual. Largo rato sin un polvo”, se lee en uno de los comentarios.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

