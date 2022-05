​​El cantante de música popular Jhonny Rivera realizó un concierto privado por el día de las madres en la cárcel El Buen Pastor. El intérprete de ‘Cómo le explico’ les comentó a sus seguidores lo que iba hacer en el reclusorio mediante sus historias de Instagram.

“Bueno, ya llegué aquí a la cárcel del Buen Pastor. Ahí el protocolo de la entrada es bien complicado y ahí me quedo sin celular un buen rato, pero les voy a mostrar videítos después. A ustedes les gusta que uno les comparta esta experiencia, que es una experiencia bonita, porque viene uno a alegrarles el momento, porque ellos están en una situación muy difícil, pero viene uno al menos a darles un momento de esparcimiento, que eso también es bueno, verlas sonreír, verlas disfrutar”, dijo el artista en sus 'stories'.



Después de terminar el show, el cantante volvió a utilizar sus redes sociales para decirle a sus seguidores que había vivido un momento increíble y conmovedor en la cárcel.



Además, Rivera tuvo un bonito detalle con las reclusas y les prometió lo siguiente: “Yo les dije: ‘Si quieren, me regalan un papelito con el nombre de la mamá y el teléfono y yo después las saludo en su nombre”, comentó el artista en un video que subió a sus redes.

También, añadió: “Me voy a poner en esa tarea uno a uno. No lo haré en una noche, serán varias, pero lo haré”, anotó el cantante.



El artista cumplió su promesa y este 11 de mayo publicó un video en donde llamaba a la primera de las 216 madres de las reclusas del Buen Pastor. Además de saludarla le cantó un fragmento de la canción ‘Es mi madre’.



“Les prometí que llamaría a las mamás y les cantaría un pedacito, no me ha rendido mucho, pero lo voy a hacer”, escribió Rivera.

