Jhonny Rivera se encuentra realizando algunas presentaciones por todo Colombia. Recientemente realizó un concierto en Yopal, capital del departamento de Casanare, donde se hicieron presentes miles de personas para disfrutar con canciones como ‘Nada es restado’, ‘Navidad solo’, y ‘Miedo de perderte’.



(Siga leyendo: Manicurista adaptó una batidora para hacerle el pedicure a sus clientas).

Sin embargo, antes del show el compositor informó que su equipo de trabajo había sufrido un aparatoso accidente, cuando se estaban movilizando por carretera al lugar del espectáculo. Según dijo, venían por el sector conocido como La Línea al momento que se produjo la colisión.

Facebook Twitter Linkedin

Asi quedó la camioneta donde se transportaban los músicos de Jhonny Rivera Foto: Instagram: @jhonnyrivera

Por fortuna los integrantes de la camioneta salieron ilesos del siniestro, pero el vehículo quedó totalmente destruido en su parte delantera, por lo que tuvo que hacer presencia una grúa para poder movilizar el automotor.



(También: Agüeros navideños: cuáles son los más populares en Colombia y para qué se hacen).



"Venga les cuento una cosa no tan buena. Para nosotros poder cumplir con el compromiso acá en Yopal y poderles cantarles a los jóvenes del Deportivo Pereira, como no había vuelos por la final, me tocó mandar a los muchachos por tierra en camionetas", comenzó diciendo Jhonny Rivera.



"Bajando La Línea, eran tres camionetas en total, una de las camionetas se estrelló. No hubo heridos afortunadamente y todos salieron ilesos. EL carro sí quedó muy dañado", agregó.



Por otro lado, expresó que sus muchachos quedaron a la deriva porque en las otras camionetas no había espacio para llevarlos, así que tuvo que recurrir a su carro particular y a un bus que alquiló para transportar a todo el staff.



"La solución fue mandar mi camioneta particular para que fuera a recogerlos. Además, Ciro Quiñones nos alquiló el bus que yo le había vendido. Así que vamos a estar moviéndonos en el bus", concluyó.



(Lea: Tiktoker va a bodas de extraños para grabar y vender los videos a los novios).

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO