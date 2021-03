‘Yo no soy un banco’: Jhonny Rivera a la mujer que le pidió celulares

En redes sociales está rondando un video en el que una madre pide ayuda para hacerle llegar un mensaje a Jhonny Rivera, cantante colombiano: que por favor le regale un celular a su hija por su cumpleaños.

“Quisiera que me hicieran el favor de ayudarme a cumplir el sueño de mi hija, y es que Jhonny Rivera viniera a Armenia a su cumpleaños, que es el 29 de este mes (marzo), cumple 11 años, y que él pudiera traerle un celular, porque yo no se lo puedo dar”, fue la petición de la mujer.



Por lo que dice la madre en el video, se sabe que trabaja desde hace 22 años vendiendo tintos en la Plaza de Bolívar de Armenia, Quindío, y que su situación económica no es muy buena.



Sin embargo, lo que causa polémica es que hace unos días otro video se viralizó y, en él, se ve a sus dos hijos agrediéndola físicamente.



Por su parte, el cantante de música popular aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas, que hizo en Instagram con sus seguidores, para responderle a la madre.



Un usuario le preguntó: “¿Cómo viste lo de la señora que te pide celulares para sus hijos?”. Él comentó que: “ese es uno de los miles de mensajes que llegan diariamente pidiendo casas, motos, peluches...”.



Además, añadió que “la gente no entiende que yo no soy un banco”, dejando implícito que no atendería a la petición de la mujer.



Los internautas aprovecharon la situación para hacer chistes en sus cuentas de Twitter. “Yo quiero que Jhonny Rivera me regale el iPhone 12” y “quiero que Jhonny Rivera me traiga una salchipapa” son algunas de las ocurrencias.

Quiero que Jhonny Rivera me traiga una salchipapa🥺 — Santiago (@Santiramos_25) March 18, 2021

