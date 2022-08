Este fin de semana el canal Caracol celebró los cincuenta años de ‘Sábados Felices’, uno de los programas más icónicos de la televisión colombiana. En el festejo participaron decenas de actores, comediantes y personalidades del país.



Los directores del canal decidieron homenajear las cinco décadas con una edición especial de la producción. Jhon Álex Castaño fue uno de los elegidos para hacer parte de este elenco.



(Siga leyendo: Amparo Grisales: así fue su presentación en los 50 años de ‘Sábados Felices’).

El cantante de música popular tuvo la responsabilidad de interpretar el papel de la ‘bruja Dioselina’, un rol reconocido en el programa desde hace veinte años. Normalmente el encargado de hacer este personaje es Gustavo Villanueva.



Castaño agradeció la oportunidad que le brindó el canal y no dudó en personificar a la mujer. Sin embargo, el artista se vio obligado a cambiar su aspecto y pasar un largo tiempo en una silla de maquillaje.



En un video en su cuenta de Instagram, ‘El rey del chupe’ compartió con sus seguidores un ‘detrás de escenas’ mientras se preparaba para presentarse como ‘bruja Dioselina’. En la grabación se puede observar rodeado de estilistas y ya con el vestuario adecuado.



(Más: Carlos Giraldo reveló que está en una relación con un hombre casado).



Los admiradores se percataron de que el cantante tuvo que retirarse su conocida barba para poder ser maquillado y encajar con el papel. Castaño se ha caracterizado en los últimos años por utilizar siempre este mismo “look”.



A pesar del cambio de imagen, al artista ya le había crecido la barba cuando fue el estreno del capítulo de celebración. Otros famosos colombianos que personificaron a roles de ‘Sábados felices’ fueron Carlos Calero con ‘Piroberta’ y Carlos Morales con el icónico Heriberto Sandoval.

‘Polilla’ noqueó a Lucumí



En la celebración de los cincuenta años del programa, una escena se hizo viral en redes sociales. Se trata del momento en el que ‘Polilla’ y Lucumí imitan a Will Smith.



Hace unos meses, en la última edición de los Premios Óscar, Will Smith golpeó al presentador Chris Rock luego de que este hiciera un chiste sobre la enfermedad de su esposa.



(También: Piqué y su nueva novia, Clara Chía, llevarían más de un año juntos).



En esta ocasión, la imagen se volvió a repetir. Lucumí subió al escenario para recibir su premio y aprovechó para bromear sobre el peso de ‘la gorda Fabiola’. El comentario no le gustó a ‘Polilla’ y lo demostró con sus acciones.



“Agradezco a la gordita Fabiola porque cuando llegué al elenco ella me preguntó: ‘¿Usted cree que yo soy muy gorda?’. Y yo le dije: ‘¿Si le digo la verdad, usted no me aplasta?’”, expresó Lucumi.



‘Polilla' se levantó de su asiento y se dirigió a la tarima, donde golpeó a Lucumí. El momento causó risas en redes sociales y los internautas alabaron al programa, los actores y comediantes por su creatividad. En youtube, el video del momento ya tiene más de 350 mil reproducciones.

Facebook Twitter Linkedin

Elenco de 'Sábados Felices' en la celebración de sus cincuenta años Foto: Instagram: @sabadosfelices

Más noticias

Kate del Castillo: su última fotografía levantó algunas críticas ¿Por qué?

Blancket: así luce el hijo menor de Michael Jackson, el ‘Rey del pop’

Natasha Klauss: así es el nuevo look de la actriz de 'Pasión de Gavilanes'

Iván Lalinde reveló por qué no habla de su pareja en redes sociales

¿Rivalidad entre Juan Duque y Andy Rivera? Nuevo amor de Lina Tejeiro responde

Tendencias EL TIEMPO