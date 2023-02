La aeronave en la que se transportaba el cantante popular Jhon Alex Castaño se accidentó llegando a Paipa, Boyacá, según dio a conocer el artista en sus historias de Instagram.



"Familia, qué susto tan hijuemadre. Definitivamente hay que disfrutar de la vida, disfrutar de los hijos, de la mamá. Hace una hora estábamos saliendo de Pereira en esta avioneta y ahora acá acabamos de tener un accidente en el aeropuerto de Paipa", aseguró el cantante.

En el clip que compartió en sus historias, se puede ver la avioneta sobre un pastizal.

Afortunadamente, el artista de 41 años aseguró que todos los que iban en la aeronave, tanto de la tripulación como de su equipo de trabajo, se encuentran a salvo.



Con respecto a las causas del accidente, afirmó que “al momento de aterrizar (a la aeronave) se le estalló el tren de aterrizaje del lado derecho”. Agregó que la avioneta se salió de la pista.

Además, agradeció por este accidente porque lo hizo reflexionar y recordar que "el mayor tesoro en la vida es estar en paz con Dios" y disfrutar de la familia.

"Esta noche si Dios quiere será como el primer concierto de mi vida. De un momento a otro todo se puede apagar, esto no es de fama, esto no es de carros chim.., esto no es del que más tenga, esto es del que más tenga algo en el corazón. Y hoy me siento feliz porque, si me hubiera muerto, me hubiera ido derechito pa' donde mi Diosito", dijo.

Por otro lado, aseguró que ha estado "luchando con una enfermedad" en los últimos años, pero dijo que poco a poco ha ido mejorando.

Cabe recordar que, en mayo del 2022, el artista le dijo a sus seguidores que debía dejar de tomar alcohol en sus conciertos y en su vida en general debido a una afectación en su glándula tiroidea y a problemas con el azúcar.

