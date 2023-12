'Yo casi pierdo mi vida': Jhon Alex Castaño habla de dura enfermedad que padeció

Jhon Alex Castaño recordó la enfermedad por la que llegó a pensar que se iba a morir, gracias a un médico que era fanático suyo se encontró el origen de su malestar.



En el programa ‘Historia Clínica’ de ‘Canal RCN’, el reconocido cantante de música popular John Alex Castaño detalló el problema de salud por el que pasó hace un tiempo, debido a la automedicación y los malos hábitos.

Según el relato del artista, el de su hermana Alejandra y su novia Jenny Suarez, el risaraldense era una persona con bastante energía, no obstante, tras su cumpleaños número 40, empezó a sentirse agotado e incluso notó hinchazón en su cabeza, en los dedos de las manos y los pies.



“Yo así igual de flaco que he sido siempre y mi cabeza hinchada, el pelo se me empezó a caer, empezamos a pensar un pocotón de cosas: ‘¿qué será lo que tengo yo?’”, dijo el intérprete de ‘Dos Razones’.



(Le podría interesar: Jhon Álex Castaño confesó sus duros problemas de salud en ‘Día a Día’: ‘no puedo tomar’).

Ante esto, Jhon Alex consultó varios médicos que le hicieron toda clase de estudios y se llegó a creer que tenía padecimientos relacionados con la tiroides. Incluso hubo quienes mencionaron que el hombre podría ser víctima de brujería, esto, porque se le daba diferentes diagnósticos y los medicamentos no surtían efecto.



“Es que cuando a usted no le encuentran una enfermedad piensa que se va a morir. Le busca un doctor, le busca el otro, vuelve y le hacen exámenes, lo meten en aparatos, le sacan más sangre, le manda otras pastas distintas y usted sigue igual, usted ya cree que se va a morir”, expresó Castaño.

Enfermedad de Jhon Alex Castaño

En redes sociales, los “perseguidores”, como les llamó el cantante, le dejaron cientos de comentarios relacionados con supuestos procedimientos estéticos a los que él se estaría sometiendo e incluso se llegó a decir que estaría consumiendo sustancias ilegales.



(No deje de leer: Jhon Álex Castaño muestra a su hija Luna cantando canción de Karol G: ‘Oigan esa voz’).



Tiempo después, el médico endocrinólogo Otmaro Belalcázar se comunicó con el artista popular, pues llevaba tiempo viendo su padecimiento y al ser un fanático suyo le propuso atenderlo y ayudarlo.

Fue allí cuando se determinó que la enfermedad que lo aquejaba era el síndrome de ‘cushing’, una afección que produce altos niveles de cortisol en el organismo durante un tiempo prolongado.



Esto surgió a causa de que Jhon Alex Castaño consumía grandes cantidades de Hidrocortisona, un medicamento de la hormona del cortisol que se vende en las farmacias y que normalmente se usa para atender dolencias físicas.

“Automedicar es un suicidio, automedicarse es una locura, es lo mismo que usted consumir drogas o consumir tusi o consumir coca, alguna cosa, yo casi pierdo mi vida por automedicarme”, precisó el cantante.



El síndrome de ‘cushing’ también empeoró ante los malos hábitos del hombre de 42 años, pues ‘El rey del chupe’ le hacía bastante honor a su apodo.

Por esto, con un tratamiento del endocrinólogo Otmaro Belalcázar, ejercicio, buena alimentación y nada de alcohol, Jhon Alex Castaño ha visto una importante mejoría vital e incluso aseguró que el dinero que dejó de gastar en el ‘chupe’ lo invirtió en su restaurante ‘El rey del guiso’.



(Lea también: Jhon Alex Castaño dio un lujoso regalo a su hija: ‘Se me fue la mano’).

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

Eva Longoria revela cómo lograr mejores orgasmos: ha sido maestra de sus parejas

Cristian Montenegro reaparece y habla de su extraña vida íntima con su muñeca de trapo

Juegos de aguinaldos: ¿cuáles son y cuándo inician?