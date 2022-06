‘El Rey del Chupe’, como se hace llamar John Alex Castaño, es uno de los cantantes más reconocidos del país. El risaraldense suele publicar fotos con sus cuatro hijas, todas de mamás distintas, pero esta vez el homenaje se lo llevó Luna.



En su cuenta de Instagram, Castaño contó que quería hacerle un regalo especial a la menor. La niña había pedido una especie de buggy carro que en Colombia va desde los 20 millones de pesos.



"Feliz cumpleaños mi Lunita consentida… Amooooo!" publicó el cantante junto con un video del momento de la sorpresa. En la grabación aparece Castaño caminando con su hija, que tiene los ojos vendados, hacia el vehículo.



"Todo el día estuvimos esperando el regalo de Luna y primero que todo estoy más asustado yo, porque yo de esto no se nada, y lo veo muy grande. Yo quería un juguete para ella pero como que se me fue la mano" explicó el artista a sus seguidores.



En el video muestran la cara de emoción de la pequeña Luna cuando vio el carro que la esperaba. Luego, lo llevaron a una zona de construcción donde pudieron manejarlo sin restricciones. El encargado de maniobrar el vehículo fue el propio cantante.



Su estado de salud

Hace unos días Jhon Alex Castaño preocupó a sus seguidores luego de que reveló que fue diagnosticado con un problema de tiroides. Debido a esto, el cantante ya no puede consumir alcohol en sus presentaciones y se ha tenido que alejar de las comidas y bebidas azucaradas.



“Ya tengo 40 años, a raíz de qué quizá me puse a tomar otro tipo de licor, yo nunca tomaba aguardiente, de pronto fue eso, en estos momentos yo estoy en un tratamiento porque se me ha disparado la glándula tiroides, me tengo que cuidar, tengo alterado el tema del azúcar" contó el artista.



En redes sociales, añadió que seguramente no podrá volver a tomar alcohol en años, pero que lo más importante ahora mismo es su salud. En un video publicado desde un gimnasio, aseguró que se encuentra haciendo ejercicio para recuperar la operación de marcación de abdomen que se hizo hace unos años.

