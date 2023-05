En el departamento de Risaralda han surgido varios de los cantantes de música popular que se encuentran vigentes hoy en día. Uno de ellos es Jhon Álex Castaño, quien nació en este departamento en 1981 y que se ha consolidado en este género musical.



El cantante fue invitado al programa Día a Día de Caracol Televisión, en donde participó junto con su madre Nancy Puentes quien contó incidencias sobre la crianza del intérprete de música popular, entre las que estaban que desde muy niño Castaño se le escapaba de la casa para salir a jugar.

No obstante, manifiesta que en este momento lo mejor que tiene su hijo es el cambio que ha hecho en su vida: “tiene muchas iniciativas, ahora con ese restaurante que el Señor lo ha bendecido”, expresó la mamá del cantante.



Por otra parte, Jhon Álex también afirmó cómo se encuentra su estado de salud, puesto que evidencia estar más delgado. El intérprete manifestó que ha dejado de consumir alcohol en sus conciertos y en fiestas en general, por una condición de salud que presenta en la actualidad.

Se trata de una enfermedad que está sufriendo en la glándula suprarrenal hace algunos meses, por la cual se encuentra en estricto tratamiento médico, así como también de diabetes e hipertensión.



Entre las indicaciones de los especialistas está el no consumo de alcohol y de productos azucarados, así mismo, en lo posible, llevar una vida más saludable y recurrir al ejercicio.



El cantante manifestó ‘estarse cuidando’ y que no niega que se ha tomado uno que otro trago en algún concierto: “Yo no estoy recibiendo trago porque no quiera, (...) debo estar medicado para no hincharme” expresó en el magazín.



LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

