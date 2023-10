Jhay Cortez y Mia Khalifa intercambian fuertes indirectas: ‘Ya vive tu vida, suéltame’

En 2021, el cantante puertorriqueño Jhay Cortez y la exactriz de películas para adultos Mia Khalifa confirmaron su relación por medio de sus redes sociales, asistieron a varios eventos públicos y se veían muy felices en las fotos publicadas.



Sin embargo, para mediados de agosto de 2022, sus seguidores rumoraban que esta pareja había terminado, luego de que la modelo eliminara todas las publicaciones que tenía junto al artista.

Por otra parte, el mundo está pendiente de lo que sucede entre Israel y Palestina, luego de que el primero se declarara en estado de guerra después de los ataques sin precedentes que recibió por parte de Hamas (Movimiento de Resistencia Islámica).

‘Ya vive tu vida, suéltame ya’

Tras el estallido del conflicto, muchas personas dieron su opinión en las redes sociales. Mia Khalifa ha sido una de las figuras públicas que se encuentran en esta lista.



“Estoy con todas las personas que luchan contra la opresión, ahora y siempre, investiga antes de suplicar mi inversión en tu pequeño proyecto, soy del Líbano, estás loco por esperar que esté del lado del colonialismo”, escribió la celebridad de internet en X (antes Twitter), dividiendo opiniones.



“Si miras la situación en Palestina y no te pones del lado de los palestinos, estarás en el lado equivocado del apartheid, y la historia lo demostrará con el tiempo”, agregó.



En esa línea, los fanáticos de la exactriz libano-estadounidense le enviaron una historia que fue publicada por su ex Jhay Cortez, en la que se presenta un video con imágenes sensibles de unos niños que se encuentran enjaulados.



La exactriz de películas para adultos publicó en su cuenta de X (antes Twitter) lo que opinaba frente a esto.



“Por favor, dejen de enviarme la historia de mi ex sobre niños palestinos en jaulas alegando que son israelíes. Supe que era una causa perdida que carecía de pensamiento crítico cuando tuve que rogarle y pelearle para que compartiera un post en solidaridad con las mujeres tras la derogación de Roe V. Wade, no distinguiría una violación de derechos humanos de una infracción de tráfico”, señaló Khalifa.



El cantante, por su parte, respondió en otra publicación: “Es cierto que no estoy informado sobre esto, porque es nuevo para mí y para muchos de nosotros, como lo son muchas cosas, porque realmente tengo que trabajar para ganarme la vida y no tengo tiempo libre todos los días porque todo lo que hago es OnlyFans”.



“Pequeñas portadas de revista tratando de ‘rebrand’ y solo estar en internet el resto del tiempo lanzando opiniones y peleando con gente al azar que al final del día te seguiras cogiend*. A mí me tocaron los niños en jaulas porque tengo hijos y posteé no en solidaridad, sino por dolor pensando en mis hijos”, señaló el artista.



Luego, agregó: “Vas a seguir mencionándome, jodiendo por Twitter todos los días, y yo tranquilo, ignorando, tratando de no seguirte el juego, pendiente y criticando todo lo mío. ¡Ya vive tu vida! Suéltame ya, que por eso andas sola por el mundo, por tus decisiones vives peleando creyéndote ahora más inteligente y más que todos, cuando todos sabemos quién eres”.

Amo a cada persona incondicionalmente sin importar lo que hagan ni lo que hayan hecho y creo que lo he demostrado ya. Por los que quieren invertir el mensaje a algo misógino y denigrante. — JHAYCO (@jhaycortez) October 9, 2023

Cabe recalcar que estos tuits ya no se encuentran en sus cuentas oficiales en la red social, por lo que pudieron ser eliminados. Sin embargo, el video con imágenes fuertes de los niños sigue publicado.



En su cuenta oficial de X (antes Twitter), luego de eliminar las publicaciones anteriores, Jhay Cortez dijo: “Amo a cada persona incondicionalmente sin importar lo que hagan, ni lo que hayan hecho, y creo que lo he demostrado ya. Por los que quieren invertir el mensaje en algo misógino y denigrante”.

Embajador de Israel: 'Estamos en estado de guerra'

