“Cuatro fotos diferentes de la misma mandarina”, escribió Gene Guglielmi en una publicación de Facebook y causó sorpresa entre los internautas por el supuesto parecido que tenía la fruta con una imagen representativa de Jesús.



Las tres fotografías fueron compartidas por el hombre, de 57 años, que trabaja como supervisor en un asilo de Nueva Jersey, Estados Unidos.



El centro de la fruta, según los detalles evidenciados, tenía la figura del mesías, pues sus ‘brazos’ se veían colgados como si estuviera en la cruz.

Más de 2 mil reacciones y comentarios provocó Gulielmi con su particular captura.



Varios internautas aseguraron que en verdad se trataba de la aparición y la compararon con la imagen muy difundida de Jesús al punto morir luego de ser crucificado por los romanos.



“Esto se parece a Cristo en la cruz. ¡Un ángel! Es asombroso”, “no veo su rostro, pero lo veo en la cruz”, “muy bueno, ¿es una persona?”, son algunos de los comentarios.

Esta fue la publicación del hombre en Facebook. Foto: Facebook: Gene Guglielmi

“Vi la figura tan pronto separé las dos mitades y se veía como Jesús”, comentó el hombre en conversación con el diario ‘Mirror’.



Otros internautas, por el contrario, acusan al hombre de manipular la foto porque no creen que al abrir la mandarina la parte central se viera de esa forma.



De acuerdo con las declaraciones del sujeto, sí hubo uno que otro ajuste en la fruta para que las fotografías capturadas lucieran así.



“Los extremos de las patas estaban conectados en la parte inferior, quité esas cuerdas para que pareciera más como si estuviera colgando”, admitió.



Aún así, su publicación ha sido compartida varias veces en Facebook y otras redes sociales. La publicación básicamente se viralizó por el mismo escepticismo que despertó entre los usuarios.

‘Objetos con caras’

Gene Guglielmi subió las imágenes al grupo de Facebook ‘Things with faces’ (objetos con caras), el cual tiene más de 160 mil integrantes.



Según la descripción, se invita a los usuarios a compartir pareidolia, un fenómeno que consiste en ‘encontrar’ caras o cuerpos, por ejemplo, en un barco, un baño, una olla o una casa.



Así se ven algunas imágenes con el fenómeno de pareidolia. Foto: Facebook: Things With Faces

“Una característica sorprendente de estos objetos es que no solo parecen caras, sino que incluso pueden transmitir un sentido de personalidad o significado social. Por ejemplo, las ventanas de una casa pueden parecer dos ojos mirándolo”, comentó Colin Palmer, psicólogo, en declaraciones citadas por el medio ‘Abc’.



Palmer estudió el fenómeno y concluyó que los seres humanos estamos familiarizados con los rasgos de las caras, por tanto, creemos verlas en algunos espacios.



“Esta percepción no se limita solo a percibir una cara; también necesitamos reconocer quién es esa persona y leer la información de su rostro, como por ejemplo si nos presta atención, está feliz o molesto”, precisó.



Eso implica ya de entrada que al hombre no se le apareció ‘Jesús en forma de fruta’, tan solo, así como los usuarios que lo respaldaron, se decantó por asociar la forma del centro del cítrico con una forma específica.

