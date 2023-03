Hoy en día es muy común, que se hable de las personas que no se identifican con su sexo, o que lo hacen con los dos o con ninguno. En los últimos días, en redes sociales se ha hablado de Jesús Baena, el primer “magistrade” no binario de América Latina y desde su trabajo busca respetar los derechos y mejorar las oportunidades de la comunidad LGBTIQ+.

Las personas que se representan como no binarias son aquellas que no se identifican exclusiva o plenamente como hombre o mujer. En ese sentido, engloba diversas identidades de género.



Baena le comentó a los medios mexicanos, que cuando inició su carrera universitaria “salió del closet” como una persona gay. Sin embargo, cuatro años después, en medio del litigio estratégico en materia de derechos políticos electorales, empezó a investigar sobre el género no binario y lo queer y se sintió identificado.



“Fue la oportunidad de hacer la transición y de quitarme todas esas ataduras y romper mi propio techo de cristal, diciendo que por qué debía hacer como la mayoría, de vestirme como la gente quiere o percibe a las personas masculinas”, comentó.



(Lea también: Shakira y Bizarrap arrasaron en 'The Tonight Show' con Jimmy Fallon: video).



Baena ha trabajado en materia electoral y en su país, México, ha ocupado grandes puestos. En medio de un discurso, el “magistrade” ha comentado que se siente orgulloso de que todos sus méritos han sido ganados con gran esfuerzo. “Ninguno de ellos me lo han regalado o apadrinado”, afirmó.

Asimismo, agregó que esto no ha sido fácil de conseguir en su país. “Sobre todo en un México tan asimétrico, donde la mayoría de la población vive en pobreza y la población LGBTI+ no tiene muchas oportunidades”, aseguró.



“La mayoría de las oportunidades que tenemos son dar shows travesti, dedicarnos al trabajo sexual o bien al estilismo y lo digo porque, como no hay oportunidades laborales, son las únicas funciones que podemos desempeñar”, comentó.



(Le puede interesar: La reflexión que dejó hijo de Jorge Barón limpiando grafitis contra monumentos).



El “magistrade” se dio conocer por sus videos de TikTok, en los que se muestra orgulloso de su apariencia y muestra sus looks de trabajo, los cuales suelen ser unos trajes llamativos con tacones y accesorios.

“Cuando me asumo como persona no binarie, también me atrevo y rompo ese límite personal y utilizo prendas femeninas combinadas con masculinas, y justamente es cuando doy esa transición al género no binario y fueron las mismas personas del Tribunal quienes vivieron esta transición junto conmigo, entonces tengo un respaldo impresionante de las magistraturas y de todo el personal”, contó Baena en el medio ‘El Universal’.



Por último, el hombre comentó que ser reconoció como el primer magistrado electoral no binarie en América Latina, manda un mensaje a todas las personas de la comunidad LGBT+, “podemos estar en todos los espacios, públicos y privados, y podemos empoderarnos y podemos ocuparlos”, mencionó.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

La oscura historia de la monja 'endemoniada' que El Vaticano ordenó decapitar

‘Un par de te*** nunca nos definirán como mujeres’: Lorena Meritano

¡Shakira y Bizarrap siguen haciendo historia! Rompen 4 récords Guinness