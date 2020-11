Descubren boceto de Jesús que habría dibujado Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci (1452-1519) es una de las figuras más influyentes de la historia mundial. Su trabajo contribuyó en tantos campos del conocimiento que la mejor manera de describirlo es como un auténtico polímata, es decir, una persona con experticia sobre diversas áreas de la ciencia y el arte.



Son indudables sus aportes en la anatomía, en la botánica, en las matemáticas e incluso en la física, ​entre muchos otros.



De hecho, pretendía publicar sus cuadernos a manera de tratados científicos de todo tipo, un objetivo que no alcanzó a cumplir: murió a los 67 años.

De cualquier modo, las pruebas de su arduo trabajo son numerosas y tampoco es poco común que cada cierto tiempo se copen titulares sobre nuevos descubrimientos de su obra y su autenticidad.

Por ejemplo, todavía no hay un consenso sobre la autoría de su 'Salvator Mundi', pintura que en 2017 se convirtió en la más cara de la historia cuando fue vendida por 450 millones de dólares.

Algunos expertos creen que el 'Salvator Mundi' de Da Vinci fue en realidad pintado por uno de sus alumnos. Foto: EFE

Por eso, el descubrimiento de investigadores italianos de un boceto de Jesucristo, hecho en sanguina (tiza roja) y fechado a principios del siglo XVI, ha sido tomado con cautela mientras se adelanta su proceso de autenticación.



Para tales efectos, el hallazgo, hecho en una colección privada, será sometido a minuciosos exámenes en Lecco, una ciudad de la región de Lombardía (en el norte de Italia) en donde llegó a las manos de otros coleccionistas.



Eso no ha impedido que la noticia haya causado sorpresa entre los amantes del arte y la historia, pues varios expertos creen que se trata de un trabajo del italiano.

Imagen completa del boceto de Jesucristo que habría sido dibujado por Leonardo Da Vinci. Foto: International Committee Leonardo da Vinci / Annalisa Di Maria

"Es un trabajo notablemente hermoso y refinado, estoy convencida por completo de que el boceto es de Leonardo", le dijo a 'The Telegraph' Annalisa di Maria, una historiadora de arte que ha estudiado la pieza.



Di Maria le dijo al mismo medio que, en su criterio, los elementos que la hacen pensar así son que la postura es típica en el trabajo de Da Vinci, quien solía dibujar figuras desde un ángulo para que así se apreciaran con una "perspectiva de tres cuartos":



La experta también consideró que la barba del retrato fue dibujada tal como es común verla en los autorretratos de Da Vinci. Un elemento extra que apoyaría esta tesis es que dibujar con sanguina es una técnica por la que se reconoce al autor.

(Siga leyendo: Da Vinci nunca pintó su fresco más buscado, 'La batalla de Anghiari').



Sin embargo, otras fuentes, como Martir Kamp, profesor emérito de Historia del Arte en la Universidad de Oxford, se mantienen escépticas.



Kamp le dijo 'The Telegraph' que es vital determinar si la pieza fue realizada con la mano izquierda, pues fue un dibujante zurdo.



Se espera que una vez culminen las investigaciones se presente un dosier de al menos 60 páginas en el cual se expongan las conclusiones. Este evento tomaría lugar en una rueda de prensa en Florencia, donde Da Vinci vivió gran parte de su vida. No obstante, todavía no hay una fecha estimada.

