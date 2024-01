Jessie Uribe recordó cuando cambiaba besos por empanadas para vivir

En una reciente entrevista con la española Eva Rey, quien tiene su canal de YouTube con el nombre ‘Desnúdate con Eva’, el cantante Jessi Uribe dejó al descubierto algunos datos de su vida que muchos desconocen.



Uribe, quien es uno de los exponentes del género popular más reconocidos del país, contó detalles sobre su infancia y lo que tuvo que hacer para sobrevivir en su natal Bucaramanga.



Aunque el mismo asegura que fueron situaciones muy duras, esto moldeó su carácter y lo fueron preparando para lo que sería su vida en el futuro.

El intérprete de ‘Ok’ contó que en su infancia, muchas veces tuvo que ir a la escuela sin probar alimento, pero que ahora, al recordar esos momentos, acepta que esto lo impulsó a salir adelante a pesar de las adversidades.



"Le doy gracias a Dios porque me hizo olvidar las cosas que me hicieron falta de niño”, afirmó con una leve sonrisa el cantante popular.



Así mismo, entre las anécdotas que narró el cantante, comentó que para comer en el recreo, aprovechando su físico, les pedía a las niñas un 'mordisco de empanada' a cambio de un beso: "Yo era bonito entonces a las niñas con su empanada les decía “¿un muelazo? y le doy un beso”, aseguró.

El interprete de 'Ellas así son', expresó que muchas personas pueden estar viviendo situaciones similares y que aunque es difícil, si tienen dedicación y voluntad pueden salir adelante como le pasó a él, con entereza y determinación.



"Ver todo lo que he conseguido es bonito porque yo no tengo rencor con nada de mi vida", puntualizó el cantante bumangués, quien también aseguró darle gracias a Dios porque pudo alcanzar el éxito con base en esfuerzo y dedicación.



En la entrevista, el cantante desnudó esa parte desconocida de un cantante famoso, pero que en el fondo ha tenido que sobrellevar varias situaciones que han vivido y viven muchos seres humanos, pero está convencido que ese es también el mensaje que quiere dar, que a pesar de las adversidades se puede triunfar.



El próximo mes de marzo, Jessi Uribe estará realizando algunos conciertos en Estados Unidos, en ciudades como Los Ángeles, Milpitas, Aurora, así como también en Guadalajara, México.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

