La plataforma de Only Fans se ha convertido en el lugar perfecto para que las personas muestren su diversidad y sus singularidades, pues no existen reglas de censura y normalmente los contenidos más aclamados son aquellos que son explícitos y para adultos.

Es por esta razón, que la página azul se ha vuelto tan popular, e incluso, algunas celebridades importantes han llegado a utilizarla. En Colombia famosas como: Esperanza Gómez, Luly Bossa, Aida Cortés, Cintia Cossio, entre otras, la usan.



Sin embargo, recientemente, ha destacado una modelo de Only Fans llamada Jessica Glass, pues es una mujer de talla grande de Houston, Texas, que pese a las críticas, le encanta presumir las curvas de su cuerpo.



La joven, de 24 años, recibe una buena cantidad de dinero con esta plataforma. Sin embargo, en sus redes sociales suele recibir burlas y comentarios negativos, pero ninguno de estos le ha afectado, ya que ella asegura que no dejará de publicar su contenido “candente” que llama la atención de muchos usuarios que están dispuestos a pagar una suscripción mensual por sus fotos y videos.



“Mi cuerpo me ha ayudado en OnlyFans cuando se trata de contenido picante. No hay muchas que se parezcan a mí. Es inspirador y permite que personas se sientan más cómodas consigo mismas”, afirmó en declaraciones recopiladas por ‘Excelsior’.



Respecto a los comentarios que critican su forma de vestir, la modelo dejó en claro que ella puede usar lo que quiera, aunque esto incomode algunas personas en redes.

“Mi estilo no es el que usan las personas normales de talla grande. Ellos tratan de ocultar sus cuerpos, mientras que yo no. Me siento más cómoda cuando uso lo que quiero. Vivo en Texas, generalmente hace calor y uso poca ropa. No dejo que nadie me diga qué ponerme”, afirmó.



Por último, la joven modelo comentó que espera que su contenido sea de inspiración para más personas y con esto pueda crear una comunidad de mujeres curvy.



“Quiero crear una comunidad de mujeres que como yo no encajan en los estándares de belleza normales. Quiero ser esa persona que la gente mira en los medios y con la que se puede relacionar”, concluyó.

