Jessica de la Peña es una de las presentadoras de noticias más famosas del país. Su larga trayectoria en la televisión le ha provocado ganarse el cariño de una gran parte de la sociedad colombiana, que la sigue en sus redes sociales para estar al pendiente de su vida en el campo del amor, el periodismo y la familia.



Y es que precisamente la comunicadora ha logrado llamar la atención de los medios de comunicación por manifestar la difícil situación por la que está atravesando su núcleo familiar, pues su padre se encuentra hospitalizado y en observación a causa de la que sería una enfermedad mental degenerativa.



Las imágenes compartidas por la periodista muestran que no se ha separado de su progenitor ni un solo segundo. Sin embargo, lo que preocupó a sus más de 964 mil seguidores en Instagram, fue el mensaje que dejó en la descripción de la publicación, ya que dio a entender que su padre estaría perdiendo la memoria.

“Tú siempre me has sostenido, siempre, incluso ahora, que no sabes quién soy, pero, ¿sabes algo? Ahora te sostengo yo. ¡Aquí estoy siempre para auxiliarte, amarte, consentirte y correr cuando me necesites! Una guerra más que ganas, no dejas de impresionarme.. Eres mi héroe de mil batallas. TE AMO PAPI”, comentó Jessica de la Peña.



Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y enviaron mensajes de aliento y apoyo para Ricardo de la Peña, nombre del padre de la presentadora. Por su parte, celebridades de la farándula nacional como Claudia Bahamón, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque también dejaron su reacción apoyando a la presentadora.



“Te mando mi más profundo amor”, “Jessi querida abrazo muy , muy fuerte . No lo pudiste haber dicho mejor : ahora tu lo sostienes a el y¿ sabes ? Estoy convencida de que ellos sienten todo nuestro amor”, “Te amooooooooo!! Te abrazo amiga de mi vida entera (sic)”, fueron algunas reacciones de las celebridades.



