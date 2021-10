Ladrones desocuparon cuentas de Jéssica de la Peña por internet

La periodista de RCN Jéssica de la Peña está haciendo una grave denuncia a través de sus redes sociales en la mañana de este jueves. A través de su cuenta de Twitter, la presentadora señaló que ladrones desocuparon por completo su cuenta de ahorros durante la noche.



"Me despierto a las 5:30 a.m. y me encuentro con que se metieron a mi portal y me desocuparon mis cuentas", señaló Jéssica de la Peña en un primer trino. De hecho, la periodista señaló que los ladrones sobregiraron su cuenta.



(Lea también: Diego Alejandro Cardozo, la víctima fatal del robo de bicicletas en Bogotá)

De la Peña señaló que todo ocurrió durante la noche y madrugada, mientras dormía. Además, en un segundo trino, mostró su temor a que vuelva a suceder algo así.



"Hoy en día hago todo por este medio. ¿Cómo confiar en que no va a pasar nuevamente? ¿Quién me soluciona? ¿Quién responde por la plata que me robaron?", escribió en su publicación.



(Lea también: Le contamos qué es WhatsApp Plus y por qué no es seguro instalarlo)

La hora más peligrosa en Colombia, según estudio

La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) publicó este miércoles el informe ‘Reloj de la criminalidad’ que, a partir de datos de la Policía con corte al 31 de agosto, estableció las horas en las que más se cometieron crímenes en Colombia este año.



La mayoría de los delitos de alto impacto, como el hurto, los delitos sexuales y el homicidio, se cometen en dos rangos: en la madrugada, entre las 0:00 y las 0:59 a. m., y en la noche, entre las 6 y las 11:59 p. m.



(Lea también: Cuatro señales para identificar que un cajero electrónico fue alterado)



Este informe resalta que el hurto a personas ha sido el delito de mayor impacto este año, con 166.858 casos, es decir, un promedio de 687 hechos cada día y de 28 cada hora, lo que representa un aumento del 27 por ciento en comparación con el dato del mismo periodo de 2020, cuando hubo 131.138 delitos, o sea, 537 casos diarios.

#ATENCIÓN ⚠️ | En 2021 aumentó el hurto a personas y otros delitos, advierte el Reloj de la Criminalidad elaborado por la Corporación Excelencia en la Justicia 🧵(1/9) pic.twitter.com/Yd0b1WJYY1 — Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) (@CEJ_JUSTICIA) October 6, 2021

Ante estas cifras, Hernando Herrera, director de la CEJ, destacó que conocer las características de los delitos, en horas, es un elemento de gran importancia para prevenir, contrarrestar o sancionar el crimen.



“Una herramienta como el reloj permite determinar aspectos esenciales de cómo operan las bandas delincuenciales para que las autoridades tengan herramientas para diseñar las medidas para enfrentarlas”, dijo.



Sobre el aumento generalizado de delitos entre 2020 y 2021, explicó que puede tener que ver con que el año pasado, en medio de la pandemia, las restricciones de movilidad fueron más fuertes, y con menos personas en las calles hay menos oportunidad de cometer ciertos delitos como el hurto.



Lea aquí más detalles del informe.

Más noticias

-Secretario de Seguridad habla de reducción de hurtos y homicidios

-Aplican extinción de dominio a bienes utilizados por bandas para delinquir



Tendencias EL TIEMPO

*Con información de Justicia