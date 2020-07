Presentadora de RCN, Jessica de La Peña, será mamá a sus 44 años

La reconocida presentadora de Noticias RCN, Jessica de La Peña, volverá a ser mamá a sus 44 años. Aunque al principio se trataba solo de rumores y especulaciones, de la Peña confirmó la noticia, el 30 de julio, a través de un video en sus redes sociales.

“Que dicha contarles y hablar de este tema con ustedes. Primero porque las buenas noticias se comparten y hoy fue el día que había escogido para hacerlo y segundo porque estoy segura que este video les va a servir a todas aquellas mujeres que tantas veces me han preguntado por la maternidad después de los 40. ¡Sí se puede!”, dijo la periodista en una publicación a través de su Instagram.



“Mi consejo de siempre será: cuídense, no sientan miedo nunca, pero sobretodo, jamás se conformen con menos de lo que se merecen y esperan”, agregó.



La presentadora empezó su intervención resolviendo dudas acerca de la maternidad ya que, según ella, varias personas le han preguntado cómo fue su embarazo cuando tuvo a su primera hija, Luna Chalela de La Peña, ya que, en ese entonces, iba a cumplir 40 años.



Explicó que ser mamá a los 40 años tiene sus retos y dijo: “Para mí, el mayor reto a los 40 años es ser una mujer muy activa y tener la energía suficiente porque los niños demandan mucha energía”.



De la peña envió un mensaje a las mujeres diciéndoles “no tengan miedo”, refiriéndose a que no sientan que “las dejó el tren” si no han sido mamás jóvenes. “El tren para cada una es diferente, a mí me llegó a los 39”, sostuvo. “Hagan su vida cuando sepan que llegó la persona ideal. No se conformen con menos”, agregó.

“Yo quedé tan feliz con ese reto de ser mamá a los 39 que ahora me enfrento a uno igual. Tengo 43 años y voy a ser mamá a los 44”, afirmó en la publicación.

El video que fue publicado a través de la cuenta oficial de de la Peña ya cuenta con más de 240 mil reproducciones.



De la Peña también dijo que siempre estará agradecida con Dios por la familia que le regaló. “Yo la pedí así, tal cual. Lo soñé y llegó en el momento ideal, cuando estaba lista”, expresó.

