‘Se vale soñar’: Jessica de la Peña enternece con las fotos de sus hijos

En distintas ocasiones, Jessica de la Peña ha usado su cuenta de Instagram para mostrar el cariño que le tiene a sus dos hijos: Luna y Sebastián Chálela.



La periodista ha demostrado tener un hogar sólido y feliz junto con su esposo Ernesto Chálela, el padre de sus dos retoños.



En septiembre de 2017 nació Luna, la hija mayor de la pareja. En diciembre de 2020 llegó al mundo Sebastián.



Desde que tuvo a su primera hija, Jessica no ha parado de intentar ser la mejor mamá. De hecho, muchos internautas aplaudieron después la llegada de Sebastián. La presentadora tuvo a su segundo hijo a los 43 años.



“Sebas, tú y Luna son la muestra fehaciente del amor de Dios y de la Virgen. A todas las mujeres que me siguen les digo, se vale soñar, se vale pedir al cielo con toda la fe del mundo y recibir la recompensa. ¡No desfallezcan nunca en alcanzar sus sueños! Te amo Dios, me lo has dado todo, ¡mi familia está completa! TE AMO”, publicó Jessica en la descripción que acompaña la foto de su segundo bebé.

Luna por su parte, se muestra muy cariñosa con su hermano. Ella se ha catalogado como la admiradora y televidente número uno de su madre, otra cuestión que causa mucha ternura entre los usuarios de redes sociales.

Sebastián aún es pequeño, sin embargo, con tan solo unos meses y lo que los internautas denominaron “una sonrisa encantadora”, ha logrado llenar su hogar de ternura y cariño.

Para Jessica de la Peña sus hijos siempre serán su prioridad, así se lo ha hecho saber a sus seguidores. De hecho, en su publicación más reciente de Instagram escribió:



“Te conviertes en padre y te cambia la vida para siempre! No sólo te llenas de aún más alegrías, sino que también cambian tus prioridades. Desde que Luna estaba en mi barriga una de las cosas más importantes que consideré fue la idea de asegurarle su universidad. Claramente significaba un esfuerzo, porque era un ítem más en nuestra economía mensual. Pero créanme, ha valido toda la pena del mundo y hoy en día mi esposo y yo nos sentimos más tranquilos. Sin duda también lo haremos con Sebastián”.



Además de tener una exitosa carrera en el mundo del periodismo y la presentación, Jessica de la Peña se ha convertido en una madre ejemplar para los usuarios de redes sociales.



“Nunca me cansaré de contar mi experiencia y ser esperanza e inspiración para muchas mujeres que desean alcanzar el mismo sueño”, publicó Jessica en otra ocasión.

De la Peña, en la actualidad, es presentadora del noticiero del mediodía de ‘RCN’.

