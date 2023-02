Jessica de la Peña es una de las presentadoras y periodistas más conocidas del país, debido a su trayectoria en los medios de comunicación de gran calibre durante los últimos 20 años. Allí, se le pudo ver relatando los hechos más relevantes y coyunturales de la nación con su particular tono de voz.



Y es que precisamente la comunicadora encendió las alarmas de sus 962 mil seguidores en Instagram, pues se le vio en un centro asistencial tomando algunas nebulizaciones para cuidar sus cuerdas vocales.

La presentadora estuvo en un centro asistencial de Cartagena en sesiones de nebulización. Foto: Instagram: @ jessdelapena

Si bien no comentó si está enferma o tuvo alguna afección en su aparato bucal, se mostró contenta con los resultados, pues, según comentó, este tipo de terapias le van a ayudar en su diario vivir haciendo periodismo en las calles de Colombia



“Despues de la terapia, faltando una hora y media para salir al aire, tengo que quedarme totalmente callada por recomendaciones del doctor, mientras pasa esta crisis de mis cuerdas vocales”, explicó.



“Las nebulizaciones si tienen que ser para toda la vida (...) esto me ayuda a hidratar las cuerdas vocales que se hacen tomando mucha agua y con estas nebulizaciones. El sábado empiezo mis terapias bucales, todo esto para que mis cuerdas vocales estén siempre bien por mi trabajo”, concluyó.



La colombiana de origen estadounidense informó que se comprará un nebulizador portátil para repetir la sesión media hora antes de salir al aire para que su condición bucal sea la más optima para la audiencia. Hasta el momento no se sabe que afecciones pudieron causar molestias en su laringe.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO