Jessica Cediel y sus días difíciles tras enfermarse en los Juegos Olímpicos

A mediados de junio, la modelo y presentador, Jessica Cediel, renunció al espacio ‘Bingos Felices’, en el programa ‘Sábados Felices’, para trabajar con 'Telemundo' y viajar a Japón, en donde está haciendo el cubrimiento de la parte de entretenimiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.



A pesar de que la famosa, de 39 años, contó que estaba muy feliz porque "gracias a Dios, por mi trabajo, me tuvieron en cuenta", su estadía en la capital japonesa no ha sido del todo buena. De hecho, se enfermó y tuvo que tomarse unos días para descansar.



Desde su llegada a Tokio, la presentadora le había estado mostrando a sus más de 8 millones de seguidores de Instagram todos los detalles de su estadía: su trabajo, la comida y la cultura de aquel país oriental.



Sin embargo, desde hace un par de días, Cediel se había ausentado de sus redes sociales, por lo que varios de sus fanáticos se alarmaron y comenzaron a enviarle mensajes preguntándole por qué se encontraba "tan perdida".



La bogotana decidió reaparecer y contar qué estaba ocurriendo por medio de sus historias de Instagram. Según relató le dio un 'heat exhaustion' debido a las temperaturas extremas que se están presentándose en Tokio, las cuales rebasan los 35 grados.



"Tokio me dio la bienvenida, acá está haciendo mucho calor, como les he dicho, las temperaturas están demasiado altas y me dio un 'heat exhaustion', que es como una deshidratación fuerte por el calor, entonces me tocó parar bajo la supervisión médica", contó la presentadora en sus historias.



“Es una vaina super rara que, si no se trata a tiempo, puede ser peligroso. Gracia a Dios se trató bien y me mandaron mucho reposo para que el cuerpo se recupere”, agregó.



Según la Clínica Mayo, el 'heat exhaustion', o ‘golpe de calor’, “es un trastorno ocasionado por el exceso de calor en el cuerpo” que se da por la exposición prolongada a las altas temperaturas. Este debe ser tratado con urgencia pues puede dañar “el cerebro, el corazón, los riñones y los músculos”.



Los síntomas incluyen mareos, confusión, nauseas, alta temperatura corporal, piel enrojecida, respiración agitada, fuertes dolores de cabeza, entre otros.



La situación mejora cuando se guarda reposo en un lugar fresco y se toma agua. Precisamente esto hizo la presentadora, que desde el domingo estuvo descansando en el lujoso hotel en donde se está hospedando y este miércoles 4 de agosto podrá retomar su trabajo.



"Estoy mucho mejor. El doctor me dijo que ya podía volver a la normalidad, o sea mañana espérenme porque voy de nuevo a la calle a seguir reportándoles. Obviamente con cuidado", contó Cediel este martes, añadiendo que había perdido un kilo durante estos días de enfermedad.



Lo cierto es que las altas temperaturas que se están presentando en la gran cosmopolita del oriente lejano son cosa seria.



Por ejemplo, Germán Dobarro, periodista de '20 minutos', contó que los periodista que están en Tokio deben cargar unas pastillas de sal para evitar la deshidratación, pues las temperaturas con "insoportables" y las autoridades japonesas han asegurado que próximamente van a alcanzar los 40 grados.



De hecho, relató en un video que el Gobierno japonés ha aconsejado no sacar a los perros a las calles pues se quemarían las patas con el asfalto, el cual va a alcanzar una sensación térmica de 60 grados.



