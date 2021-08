'Es un mentiroso': Jessica Cediel y Mateo Carvajal 'discutieron' en redes

A comienzos de junio surgieron rumores sobre una posible relación entre la modelo y actriz colombiana Jessica Cediel y el exparticipante de 'El Desafío' Mateo Carvajal.



Los famosos tuvieron una primera cita el 17 de mayo después de que el influenciador le insistiera a la presentadora en reiteradas ocasiones, llegándole a enviar incluso un ostentoso ramo de rosas.



Sin embargo, Cediel le cerró las puertas, indicando que "no tengo novio, no tengo arrocito en bajo y tampoco estoy recibiendo hojas de vida". En ese momento Carvajal dijo que no iba a insistirle más.



A pesar de que no había vuelto a ocurrir nada llamativo entre ambas celebridades, este martes 24 de agosto los seguidores de Instagram de Cediel y Carvajal se llevaron una sorpresa debido a una amigable 'discusión' entre los famosos, llevada a cabo a través de sus historias.



Todo comenzó cuando la bogotana compartió una captura de pantalla de una conversación en la que el atleta le ofrecía sus “servicios” después de que Cediel contara que hace tiempo no tiene relaciones sexuales y está a la espera de que "aparezca rápido ese príncipe”.



¿Hay amor entre Mateo Carvajal y Jessica Cediel? pic.twitter.com/lJr90IPd6t — Chismes Colombia (@ChismesCol) May 18, 2021

"Familia, les voy a compartir algo porque yo no escondo nada. Ustedes saben que les he estado hablando de toda la historia de ‘Sex life’ (serie de Netflix) y de todo este verano que tengo (falta de sexo), y me acaba de replicar el ‘pato’ para decirme que si yo necesitaba algo él estaba a la orden (...) Y ese es el problema de Mateo, que en privado dice una cosa y en público hace otra o por qué creen que le digo el ‘pato’”, aseguró la expresentadora de 'Bingos Felices' a sus más de 8.5 millones de seguidores.



Antes esto, el ganador de ‘Desafío Súper Humanos′ (2017), respondió publicando otras partes de su conversación privada en las cuales se puede leer que ella lo invita a ver la serie erótica. “Esa historia está mal contada. Ella lleva dos semanas diciéndome que vea la serie. Jessica tiene problemas emocionales ¿todo bien en casa?”, dijo.



Por otro lado, la corresponsal de 'Telemundo' en los Juegos Olímpicos de Tokio dijo que Mateo “es un mentiroso" y que "en el 2016 fue la primera vez que trataste de escribirme”.



Finalmente, entre risas se volvió a referir a los "servicios" que le ofreció el famoso, indicando que a "ojo cerrado" lo buscará cuando lo requiera.



Antes esto, Mateo se hizo el 'difícil', asegurando que no iba a ceder antes Cediel sin que ella se esforzara. "No señora, ¿qué dijo?, ¿Navidad? Muchachos, ojo con la fuerza de voluntad porque las cosas se trabajan y no se ganan tan solo por una cara bonita, hay que darnos nuestro lugar”, dijo.



Con esto vuelven a surgir los rumores entre los internautas acerca de una posible relación entre Carvajal, de 29 años, y la modelo, de 39.



