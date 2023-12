Requisitos que Jessica Cediel y Jeringa no cumplieron en Senegal: los deportaron

Jessica Cediel y el humorista conocido como ‘Jeringa’ es una de las parejas que hace parte del programa ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, show que reemplaza el reality ‘Yo me llamo’, en las noches de este mes de diciembre del Canal Caracol.



Como es conocido este programa, parejas conformadas por humoristas y modelos viajan a distintos lugares del mundo para conocer sus culturas, gastronomía y sitios emblemáticos, pasando por diferentes situaciones que son la diversión de los televidentes.



En esta nueva temporada, Cediel y Jeringa se disponían a entrar a uno de los países africanos, Senegal, sin embargo, según contaron en ‘Día a Día’ las autoridades de ese país les negaron la entrada y los trataron ‘como delincuentes’.

Requisitos para poder entrar a Senegal, África

De acuerdo con el portal de 'Aviatur', existen unos requisitos para entrar a África, específicamente a Senegal, los cuales al parecer los dos famosos no cumplieron y por eso fueron devueltos a Francia.



Estos son:

Visado que puede ser tramitado en el arribo al Aeropuerto Internacional Blaise Digne de Dakar y también de una Autorización Especial de Embarque, expedida por la Sección Consular de la Embajada, con una fecha de expedición mínima de siete días antes de la fecha de viaje. Formulario debidamente diligenciado y firmado y certificado de antecedentes penales. Pasaporte válido con seis meses de validez a partir del arribo. Reservaciones de los billetes aéreos (ida y vuelta). Reservaciones de hotel; Carta de invitación (en este caso, dirección y contacto de la persona o del organismo que le invitó;) Certificado Internacional de vacunación contra la fiebre amarilla. Test COVID-19 RT-PCR negativo realizado con menos de cinco días.

Al parecer, la información que recibió la pareja no fue la adecuada, pues una vez llegaron al Aeropuerto de Senegal, no contaban con la visa, por lo que de inmediato les pidieron abandonar el país.



“El señor nos regañó superfuerte y nos dice: ‘Ustedes no pueden entrar, tienen que tener la visa’ (….) ¿Ustedes han visto ‘Alerta aeropuerto'? Así… nos cogieron a todos y él ‘Go, go, go (váyanse)‘”, contó Cediel en el magacín mencionado.



En un principio la idea era visitar Francia y Senegal, sin embargo, tuvieron que cambiar de planes por este suceso en el aeropuerto africano, en donde los deportaron.

Además, cuenta la presentadora que no los trataron muy bien y que quien los deportó era un policía muy déspota.



La razón que expusieron 'Jeringa' y Cediel fue que no los dejaron entrar por ser colombianos y no tener la visa para poder ingresar en él.



En el consulado de África en Colombia les informaron que una vez llegaran a Senegal les pedirían el pasaporte y les pondrían la visa, sin embargo, cuando llegaron ya les exigieron la visa y como no la tenían no los dejaron pasar.



“Nos trataron como delincuentes, tal como en 'Alerta Aeropuerto' y fue muy frustrante”, contó Cediel quien también manifestó que por la situación se puso a llorar.



Finalmente, los dos pudieron superar el momento y visitaron República Checa.

