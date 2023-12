‘Casi nos dan garrote’: experiencia de Jessica Cediel cuando la devolvieron de Senegal

Como ya se ha vuelto costumbre en la programación televisiva de las noches durante el mes de diciembre, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ regresó este año, con la participación de Amanda Dudamel, Carolina Cruz, Laura Tobón, Laura Acuña y Jessica Cediel, acompañadas por los humoristas ‘Don Jediondo’, ‘Jeringa’, ‘Piroberta’, ‘Boyacoman’, ‘Suso’ y ‘Jhovanoty’.



Carolina Cruz revela que lloró por sus hijos por 'La Vuelta al mundo en 80 risas'

Según el formato del programa, las presentadoras y los humoristas forman parejas que viven diferentes experiencias en distintos lugares del mundo, para luego contar sus anécdotas y detalles de los viajes.



Entre tanto, en el programa matutino ‘Día a Día’, la pareja conformada por Jessica Cediel y ‘Jeringa’ contó una anécdota vivida durante las grabaciones: “Les tenemos que confesar que a nosotros nos pasó algo interesante”, empezó diciendo el dúo.



‘Jereringa’ continuó: “Imagínese que nosotros teníamos que hacer dos destinos, que eran Praga y Senegal, pero no entramos a Senegal”. A continuación, contaron por qué no les permitieron entrar a este país para ralizar las grabaciones.



Luego, la presentadora Jessica Cediel contó: “No entramos a Senegal porque el Consulado acá no nos dio la visa estampillada en el pasaporte, saliendo de Colombia, sino nos dijeron que nos la iba a dar cuando llegáramos a inmigración a Senegal. Cuando llegamos allá y nos vieron sin visa en el pasaporte (…) casi nos dan garrote”.



También, detallaron qué pasó cuando las autoridades se dieron cuenta que ellos no contaban con la visa.



“De verdad, como en Alerta Aeropuerto, así”, aseguró entre risas. “Me empujaron. Un señor de 1.80 de empujó, me cogió del brazo, horrible”, detalló sobre el momento vivido en el aeropuerto en Senegal, pais ubicado en África occidental.



La presentadora también señaló que les quitaron las maletas, por lo que se quedaron sin equipaje por el resto del viaje, y se lo devolvieron después de cuatro días.



“Nos deportaron a París”, agregó ‘Jeringa’. También, explicaron que la policía los escoltó saliendo de Senegal y luego llegando a Francia. “Nos estaban esperando cinco policías de París y ellos decían: ‘Sentimos mucho lo que les pasó’”, afirmó Cediel.



“No me lo tomo personal, pero sí me trataron mal allá y fue una experiencia muy fuerte. Pero bueno, te todo en la vida se aprende, todo pasa por algo. Seguramente, Dios tenía mejores cosas y nos estaba previniendo de alguna situación en la que de pronto hubiéramos terminado realmente mal”, reflexionó Jessica.



“Asegúrense, siempre, de tener sus documentos a mano para evitar esta clase de malentendidos” concluyó.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

