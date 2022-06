En el año 2009, la modelo y presentadora Jessica Cediel fue otra víctima de los biopolímeros. Luego de realizarse un procedimiento estético con el médico Martín Horacio Carrillo, con el que pretendía aumentar el tamaño de sus glúteos, a la mujer le empezaron a aparecer bolas en su cola y su espalda.



(Siga leyendo: Jessica Cediel se sinceró: ‘Me he vuelto prevenida en el amor’)



Desde ese momento, la bogotana no solo se ha tenido que enfrentar a un proceso penal en contra de Carrillo, que aún no ha concluido, sino también a diversas cirugías para retirar los químicos nocivos de su cuerpo.



(Además: Jessica Cediel ha estado enferma y descarta que esté embarazada, ¿por qué?)

Recientemente, Cediel preocupó a sus fans luego de un doloroso video en el que mostró su llegada de nuevo a la casa luego de asistir a otra cirugía "para el retiro de una última 'pepita'", describe la pieza publicada por la cuenta Lo sé Todo Colombia en Instagram.



En el video, se pude ver cómo la presentadora tiene un momento de recaída en el que presuntamente experimentaría un mareo al llegar a su hogar. Esta situación prendió las alertas de todos sus fans que quedaron preocupados por su progeso, teniendo en cuenta lo complicado de las cirugías por biopolímeros, que tantas modelos han sufrido en los últimos tiempos.



(De su interés: Jessica Cediel habló sobre la enfermedad que padece su padre)



Cabe recordar que, los biopolímeros son sustancias prohibidas en muchos países, pero permitidas en otros y corresponden a sustancias sintéticas, como la silicona líquida o derivados de la parafina y se utilizan como relleno estético en las zonas de los glúteos, las mamas, la cara y los labios, pudiendo provocar síntomas que van desde infección, enrojecimiento de la zona, dolores muy intensos y agudos, hasta problemas y daños inmunológicos importantes, produciendo en el organismo irreparables.



De acuerdo con expertos, la extracción de biopolímeros se recomienda en aquellos pacientes que experimentan síntomas de hinchazón, ardor, fiebre, enrojecimiento de la zona inyectada, problemas inmunológicos y crisis frecuentes que afectan a su calidad de vida.

Otras noticias

-Jessica Cediel tuvo que ir de urgencias al hospital









-Jessica Cediel dice que ‘Dios le habló’ y cuenta experiencia con lágrimas