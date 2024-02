Jessica Cediel trató de bailar como Shakira y fue criticada en redes sociales

Jessica Cediel es uno de los rostros más reconocidos de la televisión colombiana. La comunicadora ha destacado por su talento antes las cámaras y su manera versátil como presentadora.



Aunque hace mucho no se le ve en alguna producción interpretando el rol de anfitriona, la bogotana no se ha alejado del todo de las cámaras. Ahora, se encuentra del otro lado de la barrera como participante del reality 'Hoy Día Bailamos' de Telemundo.

Fue allí donde sorprendió a los jurados con un show de baile, moviendo las caderas al ritmo de la legendaria 'Shakira', en la canción 'Ojos así', reconocida por sus sonidos árabes.



Como es costumbre, la modelo comparte en las redes sociales algunos momentos de su ensayo junto al clip de la presentación final, para mostrar un poco el proceso que implican las rutinas y la preparación de las coreografías. Momentos que varios aplauden y otros se atrevieron a reprocharle.



“Hoy mi sueño se hizo realidad. Uf y lo que me ha costado. ¡Todo ha sido posible solo gracias a Dios! Gracias vida por este magnífico proceso", escribió en la descripción del video en su cuenta de Instagram.

Después de publicar un corto video en el que aparecía ensayando el movimiento de cintura tan característico de la barranquillera en la sala de su casa con el resultado final junto a su compañero de baile en el show, Patricio Quiñones, la periodista fue blanco de críticas no solo por sus habilidades en el baile, sino también por la vocación cristiana que profesa, que, para algunos, "no es coherente con sus acciones".



"¿Y las alabanzas?, o sea que hoy sandunguea y ¿mañana? Ay, no, de verdad que es bien contradictorio. Se le cruzan los cables a esta niña";"Esas no son cosas de Dios";"Si hay algo claro, es que Dios no puede ser burlado, que el Señor tenga piedad de su alma"; "Ella es cristiana, no monja. Acá los que más critican son los mismos creyentes de su Dios";"Acaso creer en Dios te tiene que volver puritana. Él te hace libre", fueron algunas de las opiniones más destacadas.



¿Qué respondió la presentadora?

Frente a las críticas a sobre su creencia religiosa y su trabajo, la colombiana, que reside actualmente en Estados Unidos, no dudó en pronunciarse y manifestar lo que pensaba al respecto.



A través de sus historias en la red de Meta, afirmó que había tenido un tiempo para leer aquellas "opiniones negativas" que considera libres, ya que estas no definen la relación que tiene con su vocación ni la fe de su cristiandad.



“Yo no estoy en mis fuerzas, estoy en las fuerzas de papa Dios (...) Mi relación con él, mi alabanza y mi oración no han cambiado, sigue intacta todos los días de la vida. Que yo no se las comparta es diferente. Cuando uno está en la gracia del Señor, eso se nota mi gente y que la persona que quiera juzgar, reírse y señalar, pues que lo haga, yo no soy nadie para juzgar”, dijo Cediel.



Finalmente, señaló que se encontraba muy contenta con su actual rol: "Estoy feliz, trabajando, aprendiendo, facturando, enfocada y mi familia está bien, o sea, no tengo porqué estar mal”.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

