Jessica Cediel denuncia que inseguridad provocó 'situación familiar grave'

La modelo y presentadora Jessica Cediel compartió este fin de semana, en sus historias en Instagram, dos mensajes que preocuparon a sus seguidores.



En dichas publicaciones, se refirió a la inseguridad en el país.



“Qué tristeza esta inseguridad (...) que se vive en Colombia”, publicó primero en la noche del sábado.

Y aunque no fueron muchos los detalles que dio Cediel sobre el incidente, en una segunda historia agradeció a sus seguidores, quienes ya suman más de 8,7 millones, por el apoyo que había recibido.



“Muchas gracias a todos por sus mensajes. Anoche tuvimos una situación familiar grave debido a la inseguridad, pero gracias a Dios ya todo está bajo control”, escribió.



En la misma historia, también recomendó tener cuidado por la inseguridad: “Por favor, mi gente linda, cuídense que por ahí anda suelta mucha gente mala. Los amo”, terminó diciendo.

Pantallazo historia de Virginia Cediel. Foto: Instagram @virgiecediel

A pesar de que Jessica no precisó cuál fue esa “situación familiar grave”, su hermana mayor, Virginia, también compartió historias en Instagram relacionadas con el tema y explicó qué había sucedido.



“Muchas gracias a todos por estar pendientes, les cuento que el día de ayer a mi esposo le dieron una sustancia en la calle”, comentó Virginia.



Así las cosas, el cuñado de Jessica Cediel fue víctima de la situación de inseguridad que, afortunadamente, no pasó a mayores.



“Gracias a Dios pudo llegar a la casa (por ayuda de un amigo) y salimos de una para la clínica”, continuó explicando.



En la misma publicación se puede ver cuál fue el diagnóstico médico: efecto tóxico de sustancia no especificada.



Virginia concluyó dando un mensaje similar al de su hermana: “La verdad, mi gente linda, hay que cuidarnos y más por esta temporada, ya que hay mucha gente mala en estos momentos”.



Además de Virginia, quien ha trabajado como modelo y se está formando como actriz, Jessica tiene otra hermana, llamada Melissa, con quien guarda un gran parecido físico. Ella también ha trabajado en el modelaje.

