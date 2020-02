Jessica Cediel sería demandada por su exnovio por calumnia

Finalizando el 2019, se conoció que Jessica Cediel, modelo y presentadora colombiana, había terminado su relación el empresario Leonardo Sarria.



En ese momento, ninguno de los dos habló públicamente al respecto, pero sus publicaciones en redes sociales, sobre todo en Instagram, los delataron.



Sarria publicó una foto con el mensaje ‘Lo que no sirve, que no estorbe”. Cediel, por su parte, subió una imagen y una historia con el deportista Mack Roesch.

Además, tanto la modelo como el empresario quitaron en las fotos que tenían juntos.



Con el paso de los días, la ruptura se hizo evidente, al tiempo que la relación Cediel – Roesch se consolidó, con pedida de mano de por medio.

Casi dos meses después, y ya en el 2020, ella decidió hablar sobre el tema y lo hizo para la reciente edición de la revista ‘Aló’.



"Lo que pasó con mi ex fue hace mucho tiempo, y terminé con él porque me fue infiel. Es un gran ser humano y sí, es verdad que nos íbamos a casar, me dio un anillo y todo, porque ese era el plan de vida que teníamos, pero lo pillé siéndome infiel y le terminé", confesó.



En julio pasado, precisamente, había trascendido que la ahora expareja se había comprometido.



“No podía darle mi vida a una persona que no la respetó desde el principio. Yo no sé si otras mujeres se lo aguanten, pero yo no puedo con eso", agregó a la revista.



Y cuando se creía que el tema quedaría ahí, una información de prensa reveló que Sarria pensaría en demandar a Cediel.



¿La razón? Según ‘Mafe’ Romero, presentadora de ‘La Movida', un programa sobre entretenimiento y farándula, el empresario estaría buscando abogados para entablar un proceso judicial contra su ex.



“Sarria se ha comunicado con ciertos abogados del país para demandar por calumnia a Jessica Cediel, tras sus declaraciones sobre la infidelidad de él”, contó Romero.

Sarria se ha comunicado con ciertos abogados del país para demandar por calumnia a Jessica Cediel, tras sus declaraciones sobre la infidelidad de él

Hasta el momento, ninguno de los involucrados se ha pronunciado públicamente.



Cediel se hizo conocida en Colombia por ser presentadora en diversos programas, entre ellos ‘Bravissimo’ (Citytv), ‘Muy buenos días’ (RCN), ‘El gordo y la flaca’ (Univisón), y ‘Yo me llamo’ (Caracol), entre otros. Y tuvo una larga relación con el cantante de música popular Pipe Bueno.



Sarria es conocido por ser socio y vicepresidente de ATP, una empresa de telecomunicaciones.



