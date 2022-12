Jessica Cediel se encuentra siendo participe de ‘La Descarga’, reality show en el que oficia como presentadora, y en el que trata con los mejores artistas que han pasado por todos los programas de canto transmitidos en ‘Caracol Televisión’.



Recientemente, la modelo le confesó a sus más de 9,7 millones de seguidores en Instagram el incómodo momento que sintió cuando le entregaron uno de los vestidos que debía utilizar para salir al escenario principal del programa.



Según dijo, la prenda era tan transparente que pensó que estaba desnuda frente a la cámaras: “¡Les confieso que me sentía casi empelota cuando me puse este vestido! ¡Mi equipo me dijo que lo utilizara sin miedo! ¡Y a que no adivinan, al final me ENCANTÓ!”.



El vestido es translúcido y cuenta con algunos detalles de pedrería blanca y brillante. Debajo del vestido la modelo portó un brasier y un short negro, que hacían lucir bastante elegante a la bogotana.



A eso se sumaron los comentarios de algunos internautas, quienes criticaron su forma de pensar, pues argumentaron que en sus redes sociales normalmente aparece con conjuntos de baño que son mucho más ‘atrevidos’ que el vestido que utilizó en ‘La Descarga’.



“Pero si tú siempre vistes en pelota, no entiendo el miedo”, “Lo que dice no coincide con lo que hace” y “Pero casi siempre las modelos andan en brasier y pantis, no veo cuál es el show, si haces videos, fotos, con las mismas prendas”, fueron los comentarios de usuarios de internet.



