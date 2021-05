Jessica Cediel se pronuncia sobre la situación actual de país

En las calles colombinas se sigue viviendo el descontento de la población en general que, a través de marchas pacíficas, protesta en contra de ciertas medidas tomadas por el Gobierno Nacional, entre esas la reforma tributaria que fue retirada este domingo.



Cada vez más artistas comparten su apoyo o desacuerdo con las manifestaciones diarias, las cuales iniciaron el pasado 28 de abril.

A las marchas se han unido celebridades y famosos como el comediante Alejandro Riaño, el actor Julián Román, la cantante Adriana Lucía y la actriz Lina Tejeiro.



Muchos en redes sociales señalaron a quienes han decidido 'callar al respecto'. Entre ellos aparecía la reconocida modelo Jessica Cediel.



Ella, sin embargo, rompió el silencio frente a la situación social.



Mediante sus historias de Instagram, la modelo expresó que no se había manifestado antes debido a que estaba en un “ayuno espiritual”, el cual inició desde el domingo anterior. Por esa razón estaba alejada de redes sociales.



“Es impresionante ver la porquería de ser humano que se evidencia por todo lado: en redes sociales, la televisión, las calles, Por todo lado. Definitivamente nuestro país está terrible, el mundo está terrible. Todo está patas arriba. No me manifesté antes porque mi ayuno espiritual estaba primero”, indicó Cediel.



“La opinión que venga dar aquí pues... ni le cambian, ni le suman, ni le quita la vida a nadie porque así como ustedes tienen sus luchas yo también tengo las mías. Sí estoy de acuerdo en que hay que generar más para la justicia, para la equidad, para sacar lo mejor de la sociedad. Estoy de acuerdo con la protesta, pero la protesta con educación, la protesta pacífica”, aclaró la presentadora antes de exponer por qué no estaba de acuerdo con los actos de vandalismo.



“No estoy de acuerdo con que vayan a destrozar los bancos, los supermercados y la ciudad en general porque 'están protestando en paz'. No estoy de acuerdo, así como tampoco estoy de acuerdo con el abuso de poder y con que claven al pueblo”, especificó Jessica.



En redes sociales muchos usuarios han comentado que no están de acuerdo con la postura de Cediel, dado que, según ellos, el no decir nada antes implica indiferencia.



Tendencias EL TIEMPO