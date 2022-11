La modelo y presentadora Jessica Cediel ha estado varios años bajo la atención mediática del país, debido a su salud y proceso judicial contra el cirujano que le introdujo biopolímeros en sus glúteos.



(Siga leyendo: ¿Sara Uribe volvería con Fredy Guarín? Con cerveza en mano, responde).

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia dictamino 48 meses de prisión para el cirujano Martín Horacio Carrillo y una inhabilidad para ejercer su profesión por seis meses.



Tras conocerse la decisión, la presentadora bogotana celebró la noticia y expresó que después de 11 años de pleito judicial, por fin sentía que podía "cerrar ese capítulo". Y tal parece que Cediel está lista para cumplir su palabra e iniciar nuevos caminos en una faceta poco explorada: la música.



Sin embargo, ahora en la última semana ha vuelto a ser tendencia en las diferentes plataformas digitales por su papel como presentadora en el reality show de ‘Caracol’ ‘la Descarga’, en la cual comparte camerino con Carlos Calero y cuatro jurados muy reconocidos a nivel musical: Maía, Gusi, Marbelle y Santiago Cruz.



(También: ‘Lo más bajo’: Shaira confesó que familiares de Jessi Uribe la insultaron).

Así las cosas, para aprovechar la coyuntura artística que ofrece el programa La modelo, quien tiene más de 9 millones de seguidores en Instagram, compartió un video en un estudio musical mostrando sus cualidades para el canto.



"¡A petición del público! Aquí les comparto una de tantas sesiones que tuvimos este año en el estudio desde un país que quiero mucho: México. Que bonito empezar de la mano con gente tan talentosa en la industria musical. Nos fuimos… esto apenas comienza. Canción: Tu cárcel. Bienvenidos al debate! Aquí son bienvenidos! Tome su ficha y disfrute", escribió la modelo.

Responde a las críticas

Luego de haber subido la grabación cantando en un estudio musical, la presentadora bogotana expresó haber sido objeto de críticas de algunos internautas, los cuales dejaron comentarios subidos de tono en la publicación de Cediel.



“para ser cantante lo haces muy bien como presentadora”, “ni natural ni con trucos”, “no me gusta”, “te prefiero como presentadora”, “quiero llorar”, “Jessi tú eres preciosa y muy buena presentadora, como cantante te hace falta mucha preparación”, “No Jessi, por ahí no es” y “la verdad no es lo tuyo”, fueron algunas reacciones de usuarios de internet.



Ante este tipo de comentarios, la comunicadora se defendió de forma cordial y sin ser contestataria contra quienes no gustaron de su música :“A mí me gusta. Además para haber ensayado esto sin tener clases de canto y hacerlo así al natural a mí me gustó mucho” , “eso está bien bebé. Para los gustos se hicieron los colores”, “espera que siga estudiando y verás. Por lo menos les canto al natural y sin trucos”, le contestó a algunos comentarios.



(Lea también: En hospital, joven pide dejar cigarrillo electrónico: 'no creí que me pasaría').

Más noticias

Angélica Camacho: ¿Qué hace hoy la presentadora de ‘Fuera de Lugar’?

Famosos que vivieron en la miseria y hoy viven rodeados de lujos

‘El fantasma de Tinder’, citaba a sus víctimas en lugares oscuros y las violaba

Tendencias EL TIEMPO