‘La Descarga’ es un programa musical que pasan en las noches del Canal Caracol, este ha ganado gran popularidad entre los televidentes por su innovador formato, ya que es un espacio pensado para que los músicos y los jueces canten diferentes géneros musicales en vivo. Además, los concursantes deben vivir juntos en una casa estudio, lo que genera diferentes conflictos y situaciones.

Jessica Cediel es una de las presentadoras del programa y tiene el papel de hablar con los participantes y hacerlos sentir mejor y generarles confianza para que todo les salga muy bien en sus presentaciones.



En los últimos capítulos, la casa estudio se ha vuelto un lugar que ha atemorizado a muchos, pues los concursantes han vivido situaciones extrañas, las cuales son causadas por supuestas presencias paranormales. Así lo han asegurado algunos músicos del programa, quienes hablaron de lo que les ha sucedido.



Una de las concursantes, Dareska afirmó que: “en una de las habitaciones me empezó a doler la cabeza y ganas de vomitar y me dijeron no, ‘lo que pasa es que hay alguien detrás de ti’ y yo dije ‘¿qué?’, era para este lado de los baños”.



Sin embargo, ahora ocurrió otra extraña situación que dejó bastante asustada a Jessica Cediel. Stéfany Zabaleta, miembro del equipo de Santiago Cruz, fue la integrante que alzó la voz para compartirles una situación paranormal que vivió justamente cuando estaba interactuando con la presentadora.



“Hace algunos días Oropesa (otro de los concursantes) me dijo: ‘Stéphany tienes una niña que te persigue, pero no te preocupes, no es nada malo, es algo bonito’”, reveló la cantante.



Cuando Jessica escuchó el relato de Zabaleta quedó muy sorprendida, al punto que afirmó: “Me quedé sin palabras”. Asimismo, cuestiono a los otros integrantes del reality, “¿algún otro ha sentido lo mismo? ¿Una presencia extraña rondando por acá?”, preguntó.



En ese momento, Franco, otro participante del programa, comentó que lo único que había sentido era una buena energía dentro del proceso de aprendizaje en la competencia, haciendo que el tema paranormal no siga siendo parte del tema de conversación.

