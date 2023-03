Jessica Cediel es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana. A través de los años ha logrado consolidarse por su paso en diversos campos, como el modelaje y la actuación. La celebridad bogotana ha seguido demostrando su talento y se mantiene vigente, ahora, en el reality de ‘Caracol’ ‘La Descarga’.

Cediel comenzó su carrera profesional en el programa ‘Bravissimo’ de ‘Citytv’, posteriormente ingresó como presentadora en el programa matutino ‘Muy buenos días’ del canal ‘RCN’ y también apareció en ‘Estilo RCN’, en el que mostró su versatilidad y humor para convertirse en una de las caras más conocidas de la televisión colombiana.

De acuerdo con la cadena de televisión ‘Telemundo’, Cediel empezó a tener bastantes oportunidades en el exterior, al ser escogida como presentadora de una de las cadenas más importantes de habla hispana en Estados Unidos: ‘Univisión’. Además, hizo parte de espacios muy reconocidos como ‘El Gordo y la Flaca’ y el magazín ‘Sal y Pimienta’.

¿Por qué nunca Jessica Cediel actuó en Hollywood?



La modelo y presentadora, quien se ha desempeñado también en el mundo de la actuación con papeles en cortometrajes y películas de comedia, vivió un rato amargo cuando se le presentó la oportunidad de aparecer en una producción de Hollywood.

En diálogo con ‘Infobae’, la modelo contó cómo fue la experiencia: “Hace tiempo hice un casting de Hollywood, en Los Ángeles, y me dijeron que por el look, muy linda y todo, pero me hacía falta el inglés”.

Además, reveló que pasó un momento incómodo con un productor, cuando se le insinuó y le dijo: “Usted está perfecta, venga yo la pongo acá, pero usted ya sabe que tiene que hacer”. Ante esta oferta, la presentadora no estuvo de acuerdo y “lo mandó a volar”, “El camino difícil es el que me gusta a mí”, afirmó Cediel en entrevista con el medio citado anteriormente.

Cediel está abierta a cualquier posibilidad para crecer en su carrera profesional y no quita la posibilidad en un futuro de incursionar en Hollywood, o, quizás, en el mercado español. Sin embargo, ella misma asegura que no se ha tomado el tiempo de tocar puertas.

También, expresó que ha recibido críticas y halagos por su carrera a lo largo del tiempo, pero siempre todas las personas con las que ha trabajado, sea para Colombia o Estados Unidos, destacan su profesionalismo y compromiso.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

