La modelo y presentadora Jessica Cediel lleva más de 10 años luchando por su salud luego de que le inyectaran biopolímeros en sus glúteos durante un procedimiento estético.



Cediel ha sido muy abierta con su proceso médico y varias veces ha contado a través de sus redes sociales los procesos a los que se ha tenido que enfrentar con el fin de concientizar a las personas.

Recientemente, la modelo bogotana contó a sus seguidores que tuvo que ser ingresada nuevamente al quirófano para extraer más de esta sustancia que afecta su salud. "Si Dios lo permite, entro la última vez a un retiro de biopolímeros", comentó.



En los videos que ella misma grabó se le veía vendada de la espalda hacia abajo, le costaba caminar e incluso ingresar al vehículo que la recogió ese día.



Luego de varios días de recuperación, Cediel apareció en sus redes sociales para contar cómo iba con el proceso.



"Me toca comer mucha carne para la recuperación, debo comer de pie, no me puedo sentar, tengo faja y un dren, y una cobija para que caliente las nalguitas. Estoy inflamada, pero vamos bien y con calma", dijo.



Se siente "traumada"

La presentadora se sinceró en una entrevista con el programa 'La Red' y aseguró que luego de todas las intervenciones quirúrgicas y las recuperaciones que ha vivido, ha sentido también afectaciones psicológicas y de autoestima.



“Han sido muchas, yo quedé con un trauma terrible que lo estoy tratando, se llama estrés postraumático, cuando uno tiene un evento de estos y es que uno le coge desconfianza y miedo a absolutamente todo; yo no me hago absolutamente nada hasta que medianamente no tenga la confianza de que me lo puedo hacer”, le dijo Cediel al programa.



La modelo añadió que está trabajando en su recuperación psicológica y que para esto ha sido clave fortalecer su relación con Dios y la espiritualidad.



"La gente no sabe, pero estas cosas son reales, porque uno pierde la confianza a raíz de un suceso de estos, pero es algo que se ha venido trabajando desde la parte espiritual y psicológica y ahí vamos avanzando en el proceso".



