'Terminé con mi ex porque me fue infiel': Jessica Cediel

El año pasado, Jessica Cediel, una de las presentadoras colombianas más famosas del país, fue noticia por haberse comprometido dos veces. Las críticas por ello no se hicieron esperar. Sin embargo, la revista Aló habló con la modelo y confesó cuál fue la verdadera razón de su ruptura con el empresario Leonardo Sarria.

"Lo que pasó con mi ex fue hace mucho tiempo, y terminé con él porque me fue infiel. Es un gran ser humano y sí, es verdad que nos íbamos a casar, me dio un anillo y todo, porque ese era el plan de vida que teníamos, pero lo pillé siéndome infiel y le terminé", cuenta.

La presentadora de 37 años cuenta que no podía darle su vida a una persona que no la respetó desde el principio. "Yo no sé si otras mujeres se lo aguantes, pero yo no puedo con eso", aseguró.

Por estos días, Cediel ha estado alejada de las redes sociales, decidió hacerlo para poder 'sanarse', pues confesó que padece una dolencia que la ha llevado a "alimentarse rigurosamente, a seguir los detallados parámetros de sus médicos y a descansar".



Confiesa que ahora es una mujer más madura, espiritual y que ha encontrado en Dios y en su palabra la fuerza para seguir adelante.



Actualmente la joven está comprometida con el modelo, entrenador personal, Mack Roesch.



Para conocer cómo le propuso matrimonio, qué sintió cuando le terminó a Leonardo y cuáles son sus proyectos en el 2020 puede comprar la Revista Aló.



