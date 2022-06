Jessica Cediel es una de las personalidades colombianas más activas en sus redes sociales. Esta vez, la presentadora aprovechó sus historias de Instagram para pedir algunos consejos a sus seguidores.

Según lo relató, la modelo se ha vanido sintiendo muy mal en los últimos días, pero descartó que se trate de un embarazo, pues hace mucho no tiene realciones sexuales.

Jessica Cediel le contó a sus más de nueve millones de fans que, desde hace varios días, tiene mucho rebote y que cuando come algo le dan muchas náuseas, pero, al mismo tiempo, mucha hambre.

(Lea también: Sebastián Caicedo: su singular reacción a mensaje de 'si salió del closet').

Facebook Twitter Linkedin

A Jessica Cediel no se le ha conocido un novio desde que terminó con Mack Roesch. Foto: Instagram: @jessicacedielnet

"Imagínense que desde la semana pasada, ayer y hoy, me ha dado un rebote impresionante. Después de que como, me dan ganas de vomitar, me toca salir corriendo, meterme algo dulce a la boquita, entonces quiero como consejos caseros", explicó.

Eso sí, antes de que las personas empezaran a murmurar, Jessica descartó que sus síntomas sean de embarazo, pues fue muy detallista al revelar que hace mucho no tiene intimidad con un hombre.

(De interés: Lina Tejeiro habló de sus sentimientos hacia Andy Rivera: 'El amor cambió').

"Antes de que empiecen con el chisme, no es embarazo. Yo hace mucho no tengo sexo, no veo un... cerca, no lo cojo, no lo manipulo, no le doy amor, entonces por esa lado no es", aclaró Cediel.

De hecho, la modelo considera que sus náuseas son provocadas por la ansiedad que ha venido experimentando por un evento que tiene la otra semana.

(Siga leyendo: Dua Lipa y Aron Piper fueron vistos bailando en una discoteca de Madrid).

"No sé si es porque la semana que viene tengo un evento muy importante..., pero 'anyway' ayúdenme con su recomendación, por favor", remató el mensaje.

(¿Nos lee desde la App? Encuentre el video aquí).

Más noticias

Christian Nodal le cantó la tabla a J Balvin en su nueva canción, 'Girasol'



Shakira y Piqué confirman que se están separando



La foto que demuestra accidente del papá de Shakira



Tendencias EL TIEMPO