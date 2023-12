Jessica Cediel reveló cuánto tiempo pasó desde su última relación íntima: 'superpillos'

Jéssica Cediel se sinceró en su cuenta de Instagram y contó algunos detalles inéditos de su vida amorosa. La modelo es conocida en el mundo del espectáculo por ser la presentadora de programas como 'Yo me llamo', 'La Descarga' y 'La vuelta al mundo en 80 risa'.

Jéssica Cediel se sinceró con sus seguidores

La bogotana es una persona muy activa en sus redes sociales, tan solo en su cuenta de Instagram reúne más de 10 millones de seguidores. En esta plataforma, suele compartir algunas facetas de su vida personal y profesional.

(A continuación: 'Oficialicemos esta vaina': Suso y Jessica Cediel grabaron un video pasados de copas).

A través de una dinámica en dicha aplicación, la presentadora dejó una caja de comentarios abierta para que su audiencia preguntara sobre algunos detalles inéditos. Varios fanáticos no desaprovecharon la oportunidad de escudriñar y quisieron saber más de su vida amorosa.

Un usuario la cuestionó sobre el tiempo que llevaba sin mantener relaciones íntimas, a lo que Cediel respondió: "Ustedes son superpillos con esa pregunta, es algo que me han preguntado mucho y la voy a contestar”.

¿Qué contestó la presentadora?

Cabe recordar que, en 2019, Jéssica Cediel confesó que se había convertido al cristianismo. Todo esto tras varios quebrantos de salud que tuvo a causa de los biopolímeros, una situación que, tal como contó en una entrevista de 'Los informantes', la había llevado a acercarse a Dios.

A través de una historia en Instagram, la bogotana contestó a los cuestionamientos de internautas, quienes se mostraron interesados en su vida romántica e íntima.

(Lea más: ¿Jessica Cediel está embarazada? Este es el video que generó especulación).

“No lo hago, hace mucho y no me hace falta, porque cuando alimentas más el espíritu, la carne va muriendo, y no he tenido ganas de estar con nadie o de estar ni siquiera conmigo misma", explicó Cediel.



Además, agregó: "En este momento mi deseo sexual está dormido, guardándose para cuando llegue mi marido”, aseguró.

(Más: Yina Calderón arremete otra vez contra Jéssica Cediel por biopolímeros).

Jéssica Cediel explicó por qué está soltera

Una de las dudas es por qué la presentadora está soltera. Ante esto, contó en la red social que recibió un mensaje de un seguidor que manifestó que ella era "muy complicada".



Cediel reveló que todos los días la cuestionan sobre el tema y aseguró que no tiene novio porque "gracias a Dios tiene muy claro lo que espera en una relación futura".

"Estoy soltera por elección, quiero un hombre de Dios. Ese es mi mayor anhelo y sí, siento que Dios aún no me lo ha presentado”, expresó en su cuenta de Instagram.

Jessica Cediel habla sobre cómo Dios ha influido en su vida y sus decisiones

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO