Jessica Cediel 'le salió al paso' a quienes la acusaron de maltrato animal

La modelo y presentadora Jessica Cediel se tomó unas vacaciones esta semana en compañía de su familia. Estuvo disfrutando de las playas de Cabo San Lucas, en México.



Ella compartió imágenes de las actividades que realizó, entre estas llamaron la atención un video y unas fotos en las cuales se le ve nadando con un delfín.



El clip causó una buena cantidad de impresiones negativas entre sus seguidores, quienes aseguraban que la práctica era maltrato animal.



Ahora que Jessica regresó de su descanso, decidió contestarle a todas las personas que arremetieron en su contra.



Esto lo hizo mediante varias historias publicadas en su cuenta de Instagram.



“Ahora me juzgan a mí de maltrato animal cuando ni siquiera conocen mi vida, ni lo que yo he hecho por los animales, ni mi relación con ellos desde que era pequeñita hasta ahora”, dijo.



Aunque también afirmó que no estaba obligada a aclarar nada, quería hacerlo. Contó que ella misma fue allí a hablar con los especialistas.



“Cajal, que es la historia del delfín que yo les compartí, tiene seis años y nació en cautiverio, toda la vida ha estado acostumbrado a la misma rutina”, enfatizó.



“Nos decían los especialistas que cuando los delfines están en estas situaciones y tienen el cuidado y la supervisión de los humanos, es mejor porque cuando salen al mar son presa fácil de los depredadores más grandes, así que tienen mejor calidad de vida dentro de estos lugares”, agregó.

También dijo que si iban a juzgar la práctica que hizo ella con el delfín, debían tener en cuenta otro tipo de prácticas “cotidianas” como las cabalgatas, la humanización de los perros y los gatos, o las aves y peces reducidos en espacios pequeños.



“Entonces tendríamos que reevaluar la relación que los seres humanos tenemos con cualquier clase de animal”, comentó.



Cediel aseguró que, aunque respeta las opiniones distintas a la de ella, recibió mensajes en los cuales le desean la muerte.



“¿Hasta dónde son capaces de llegar con la maldad de corazón, si es que tienen corazón, para desearle la muerte a otra persona?”, concluyó.

