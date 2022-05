La famosa presentadora colombiana Jessica Cediel, a través de sus historias de Instagram, respondió a un comentario que afirmaba que ella se tomaba "fotos de bajo presupuesto".



(Lea también: Jessica Cediel dice que ‘Dios le habló’ y cuenta experiencia con lágrimas).

Cediel afirmó que leyó lo que comentaron sus seguidores en una de sus fotos y, como es habitual, recibió tanto mensajes positivos como negativos. Pero hubo uno en particular que le llamó la atención.



"Me decía que yo por qué me tomaba fotos de tan bajo presupuesto. (...) Me sacó una risa porque yo decía como es posible que haya gente que se fije en eso, yo soy una niña normal y mis fotos son normales", indicó.



Y agregó: "Entiendo que hoy en día hay gente que contrata su fotógrafo y su videógrafo (...) como las grandes celebridades. Yo hasta el momento no lo he necesitado, no estoy diciendo que en el día de mañana no lo requiera y lo contrate".



(Además: Camilo estrenó el video de ‘Pegao’: su hija Índigo es protagonista)

Yo soy una niña normal y mis fotos son normales FACEBOOK

TWITTER

La presentadora también dijo que se siente muy cómoda "al natural", y que aunque en la mayoría de las imágenes y videos que publica en sus redes sociales aparece sin maquillaje, así se siente "linda".



"De hecho les confieso que aquí en Colombia yo ni siquiera tengo un aro de luz, todas las fotos y videos que ustedes ven yo las hago con la luz natural", afirmó Cediel.



Luego de esto les hizo una encuesta a sus seguidores para preguntarles si preferían las fotos "naturales" o "producidas". Aunque no reveló el resultado, los internautas le mandaron mensajes de apoyo.



"Tú eres hermosa, sencilla, y muchos te admiramos. Tus fotos como las muestras son lindas, naturales y no necesitas de eso", escribió un usuario.

Más noticias

ELTIEMPO.COM