Jessica Cediel recibe críticas tras dar su opinión sobre quienes celebran Halloween

La reconocida presentadora de televisión, modelo, actriz y periodista colombiana, Jessica Cediel, ha causado revuelo en las redes sociales al expresar su opinión sobre la celebración de Halloween. A través de sus plataformas en línea, la polémica se desató cuando Cediel compartió sus pensamientos sobre esta festividad.

(Lea también: Jessica Cediel lamenta la muerte de su tío: ‘Se fue de este mundo tan podrido’).

Jessica Cediel, conocida por su versatilidad en el mundo del entretenimiento, comenzó su carrera en la televisión después de participar en el concurso Señorita Bogotá en 2002. Aunque no ganó el título, esta experiencia le abrió las puertas en la industria del entretenimiento.



A lo largo de los años, ha trabajado como modelo publicitaria, presentadora en programas de televisión populares como lo fue 'Muy buenos días', 'Estilo RCN' y 'Yo me llamo'. Además, a incursionado en la actuación en series y telenovelas.

(Siga leyendo: 'Oficialicemos esta vaina': Suso y Jessica Cediel grabaron un video pasados de copas).

Controversia en redes sociales



La controversia que ha rodeado a Jessica Cediel comenzó cuando la presentadora compartió sus opiniones sobre Halloween en un video en sus redes sociales.



En el clip, Cediel expresó sus fuertes creencias acerca de la festividad, calificándola como 'diabólica, demoníaca y satánica'. Afirmó que disfrazarse en Halloween equivale a dar permiso al diablo para actuar espiritualmente en la vida de las personas.

“Voy para la iglesia porque estamos celebrando la Family Fun Night que es como una noche de diversión para toda la familia en lugar del Halloween. Y a propósito del Halloween quería compartirles un mensaje que Dios puso en mi corazón porque muchas veces pecamos por desconocimiento”, expresó la presentadora.

Cediel también aprovechó la oportunidad para compartir versículos de la Biblia y advirtió a sus seguidores sobre las entidades espirituales y los rituales asociados con Halloween. Además, instó a reflexionar antes de disfrazarse durante esta festividad ampliamente celebrada en todo el mundo.

“Acuérdense que la lucha no es con seres de carne y hueso, sino contra potestades, contra entidades espirituales que realmente sí existen y toman provecho de la fiesta que particularmente se celebra el 31 octubre. Por eso hacen rituales de sacrificios humanos, de animales, y todo esto es para adorar al perdedor de satán. A mí me pasó esto y lo quiero compartir con ustedes para que no caigan. Y es que cuando uno abre los ojos espirituales se da cuenta de muchas cosas”, concluyó Cediel.

@jessicacedielnett hola hola familia como estan pasando por aqui a saludarlos🖤🦁!!! familia que opinan del halloween lo celebran o no🦁🖤 aqui les dejo una reflexion sobre el halloween 🦁🖤 familia linda de ticktock los leo en comentarios ♬ sonido original - jessicacedielnetofficial

(De interés: ¿Jessica Cediel se siente 'lista para ser mamá'? Habló sobre un novio en las redes).

Estas declaraciones polarizaron a la audiencia en las redes sociales. Mientras algunos seguidores apoyaron su punto de vista, otros criticaron duramente sus afirmaciones, señalando su propia participación pasada en la celebración de Halloween a través de disfraces.

Cabe destacar que, las opiniones sobre Halloween varían en todo el mundo, y Colombia no es una excepción. Para muchos, esta celebración es una ocasión para compartir momentos especiales con amigos y familiares, recolectar dulces y disfrazarse con creatividad.



Sin embargo, existe un grupo de personas que, al igual que Jessica Cediel, consideran que esta festividad tiene connotaciones negativas y está relacionada con prácticas demoníacas.

Jessica Cediel habla sobre cómo Dios ha influido en su vida y sus decisiones



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Miguel Varoni habló de cómo prevenir la enfermedad que padece: ‘Estoy en alto riesgo’

Justin Timberlake se refugia en las playas de México, tras declaraciones de Britney

El primer triunfo de Rigo en el ciclismo: su padre no pudo contener las lágrimas