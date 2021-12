La modelo Jessica Cediel compartió en sus redes sociales que nuevamente dio positiva para covid-19 después de haber tenido la enfermedad hace un tiempo.

En octubre del 2020, la presentadora tuvo un fuerte quebranto de salud cuando estuvo contagiada. En ese entonces, lo definió como “lo más angustiante que ha sentido en la vida”.



Y aunque salió bien librada de este episodio, la modelo no contaba con que otra vez tendría el virus.



(Le puede interesar: Fiscalía pide mantener absolución de médico por el caso de Jessica Cediel).



De hecho, después de haber vivido y superado la enfermedad, Jessica tomó fuertes medidas de bioseguridad. Es más, ella misma mencionó “que se cuida mucho”.

¿Cómo se dio cuenta del contagio?

Según relató en las historias, hace más o menos 15 días, Cediel presentó una fuerte gripa que la llevó a realizarse la prueba, la cual salió negativa.



Sin embargo, algunos de los síntomas persistieron, por lo que la modelo decidió llamar a su laboratorio de confianza para ejecutar de nuevo la prueba. Esta, tristemente, salió positiva.

“De nuevo me contagié. Hasta el momento solo he sentido congestión y un poco de tos. Me toca pasar la Navidad sola, lejos de la familia. No puedo hacer los planes que tenía”, dijo Cediel.



Además, manifestó la tristeza y el enojo que siente de volver a tener el virus, especialmente durante estas fechas especiales.



(Siga leyendo: Jessica Cediel y famosos que han tenido errores de ortografía en redes).



“Yo me cuido por mí, por mi familia y por la sociedad, pero me tocó otra vez. Que mie… este covid, que mie… cómo ha cambiado el mundo. Ojalá que el Señor tenga piedad de nosotros y venga a limpiar esto”, mencionó la presentadora.



Luego se disculpó con sus seguidores por las groserías que había dicho y pidió que oraran por su salud.



“Dije malas palabras, perdón nos soy perfecta, soy un ser humano que tiene sentimientos”.

