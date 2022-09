El pasado 24 de agosto de 2022, la Corte Suprema de Justicia reafirmó la sentencia impuesta contra Martín Horacio Carrillo por haber introducido biopolímeros dañinos en los glúteos de la modelo y presentadora bogotana Jessica Cediel.



Después de una batalla legal de 11 años, Carrillo deberá pagar 48 meses de prisión y una inhabilidad para ejercer su labor por seis meses, una condena que no caló muy bien en la opinión pública por el corto periodo de tiempo que, por ley, este hombre estará por fuera de los quirófanos.

Si bien el tema legal parece estar llegando a su fin, los problemas de salud de la comunicadora no dan tregua y siguen afectando su cuerpo. En las últimas horas, Cediel dio un anuncio que preocupó a sus más de 9,5 millones de seguidores en Instagram, por mencionar que está atravesando por una nueva recaída derivada del plástico inmerso en sus glúteos.



Aunque no dio detalles del nuevo padecimiento, sí se refirió a él como un diagnóstico sorpresivo para su familia y para los mismos doctores que están siguiendo su caso.



“Mi gente linda les tengo que confesar que esta pregunta me la hacen todos los días, muchas gracias por estar al pendiente de cómo va toda esta situación....voy bien, aunque ahora estoy afrontando una nueva etapa”, dijo la presentadora.



“Sucedió algo que yo no tenía ni idea que iba a pasar, ni siquiera mi médico se lo esperaba, porque ustedes saben que obviamente las pacientes que hemos sido engañadas con este tema de biopolímeros, vivimos en una montaña rusa de hechos, de cosas que pasan que uno no tiene ni en mente”, agregó.



La presentadora envió un mensaje a sus seguidores mostrando su agradecimiento por el apoyo que ha recibido desde el día uno y a los médicos que están haciendo todo lo posible para que su cuerpo pueda estar en un buen estado de salud.



