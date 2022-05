Mientras cenaba en restaurante, la modelo y presentadora de televisión Jessica Cediel sufrió una hemorragia por la nariz que la obligó a ir hasta un hospital.



"Tuve que salir corriendo y ponerme hielo con una toallita húmeda", dijo Cediel en un video que es viral en redes sociales.



Vea el estado se salud de la presentadora

"Muchas gracias a la gente de Osaka por no dejarme morir: Los amo", dijo la presentadora, quien se recupera en su casa.



"Me dejaron muchos mensajes de amor". "Me acaban de hacer un regalo tan hermoso de esos que lo transportan a uno. Gracias", señaló Cediel que aún deja ver las secuelas de la hemorragia.





